Cientos de personas protestan en Israel contra la guerra

Cientos de israelíes se congregaron este sábado en Tel Aviv para protestar contra la guerra. Portando pancartas y coreando consignas contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, los manifestantes se reunieron en una plaza del centro de la ciudad, a pesar de las restricciones a las concentraciones masivas impuestas debido al conflicto con Irán.

"La policía está intentando silenciar nuestra voz", declaró Alon-Lee Green, codirector del grupo de base israelí-palestino Standing Together. "Estamos aquí para exigir el fin de la guerra en Irán, la guerra en el Líbano y la guerra en Gaza, que aún continúa, así como el fin de los pogromos en Cisjordania. En Israel, siempre hay una guerra. Así que, si no se nos permite manifestarnos, nunca se nos permitirá hablar", señaló.

La manifestación se produjo en medio de una polémica entre la Policía israelí, el Comando del Frente Interno (la rama civil del Ejército encargada de dar directrices a la población en situaciones de guerra) y el Tribunal Supremo. Este último ordenó a las fuerzas de seguridad proporcionar un plan detallado para permitir las protestas, instrucción que no fue cumplida dentro de los plazos establecidos.

Diez "alborotadores” detenidos

El Tribunal Supremo consideró que la Policía y el Ejército no habían hecho lo suficiente para preservar el derecho a la protesta. Poco más tarde, las fuerzas de seguridad anunciaron arrestos. "La Policía de Israel continúa sus esfuerzos para dispersar a los manifestantes que se congregaron en la Plaza Habima de Tel Aviv. Diez alborotadores fueron arrestados", detalló la Policía en un comunicado.

"La policía de Ben Gvir reprimió violentamente una manifestación contra la guerra, arrestando al codirector de Standing Together, Alon-Lee Green, y al activista Nadav Oren. Por mucho que intenten silenciarnos, nos negamos a dejar de protestar contra la cínica guerra eterna de Netanyahu", denunció en un comunicado en X (Twitter) la ya mencionada Standing Together, una de las organizaciones convocantes.