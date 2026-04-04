Intendencia halla cachorros hacinados en mochilas y cajas, listos para la venta en la Av. Pulacayo

La Intendencia Municipal halló este sábado varios cachorros que eran comercializados en condiciones lamentables hacinados en cajas de cartón, mochilas, canastillos y bolsas en vía pública en la avenida Pulacayo, en La Pamap, por lo que fueron rescatados y entregados a Zoonosis para su evaluación de su salud.

El director de la Intendencia Municipal, Enrique Navia, informó que los canes fueron encontrados durante un operativo para despejar las vías de comerciantes y ante denuncias de que varios vendedores intentan “lotear” espacio para invadir la avenida Pulacayo hasta la Guayaramerín.

El control también se realizó por protestas de los transportistas que ya no pueden circular por este sector debido a la invasión de vías de parte de los comerciantes informales.

Normativa

Ley Municipal 1147/2022 de Tenencia, Protección y Bienestar Animal en Cochabamba promueve la tenencia responsable y prohíbe el maltrato, abandono y venta de mascotas en vías públicas. Establece multas de 150 Bs por abandono o no recoger heces, y 500 Bs por falta de vacuna antirrábica. Se prohíbe la venta de animales en cajas

Sanción

El transporte inadecuado de animales puede ser sancionado con multas de entre Bs 150 y 1.000 por cada animal, según la normativa municipal.