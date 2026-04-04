Irán autoriza tránsito de buques con ayuda a través de Ormuz

Irán permitió el paso de buques que transportan bienes esenciales a sus puertos a través del estrecho de Ormuz, según una carta citada este sábado por la agencia de noticias iraní Tasnim.

El texto indica que los buques con destino a puertos iraníes, incluidos los que se encuentran actualmente en el golfo de Omán, deben coordinarse con las autoridades y cumplir con los protocolos establecidos para transitar por el estrecho, según el medio.

Irán cerró casi completamente el estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo, en represalia por los ataques estadounidenses-israelíes que comenzaron el 28 de febrero.