Sixto Vizuete dirigirá The Strongest

El ecuatoriano Sixto Vizuete, de 65 años, dirigirá al plantel de The Strongest. A través de redes sociales, el profesional anunció su llegada a La Paz, mientras que los dirigentes del Tigre no precisaron los alcances del contrato que firmarán, en tanto, responsables del Centro Deportivo Olmedo, con el que estaba vinculado, agradeció sus servicios.

En el Tigre, otra de las opciones era el chileno Miguel Ponce, pero el entrenador tiene contrato con el club Deportes Magallanes que finalmente no permitió su salida, por lo que se mantendrá en su cargo, según hizo conocer el técnico con quien se dijo que las conversaciones estaban adelantadas.

“Yo feliz de ir a Bolivia, pero tengo un compromiso”, dijo Ponce ante las consultas de los periodistas chilenos por su posible viaje a La Paz. Finalmente, en las recientes horas se conoció que con Vizuete, los stronguistas lograron un acuerdo, pero por el momento no se hizo el anuncio oficial.

Vizuete, quien también tuvo un paso corto por la Selección de Ecuador, dirigió el club Olmedo que juega en la Tercera división del futbol ecuatoriano. El entrenador estuvo vinculado en esa institución por un corto tiempo en su lugar Agustín Delgado, quien ya tomó el mando del plantel.

“Me toca abandonar está gran institución, el Olmedo es un equipo grande del país y eso me ha servido para llegar al club The Strongest, de La Paz. Quiero enviar un saludo a toda la hinchada, se mantenga unida y ojalá Dios quiera este año asciendan a la Serie B. Un abrazo grande para todos y hasta la vuelta”, mencionó el técnico a través de un video que publicó el club ecuatoriano.

El Centro Deportivo Olmedo a través de un comunicado que está firmado por su presidente, Andrés Maldonado, publicó: “Como institución respetuosa del crecimiento de nuestros profesionales, hemos brindado las facilidades necesarias para que el profesor asuma este nuevo reto en el fútbol internacional”.

De acuerdo con fuentes oficiales del club atigrado, el nuevo técnico llegará en las siguientes horas y podría estar presente en las tribunas del estadio Félix Capriles, de Cochabamba, donde enfrentará a FC Universitario.