En Cochabamba, ninguna mujer fue electa alcaldesa en 47 municipios

En Cochabamba, ninguno de sus 47 municipios eligió a una mujer como alcaldesa, según un informe de la Coordinadora de la Mujer en base a los datos del cómputo al 100% del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



Un claro ejemplo es la elección de los alcaldes de la región metropolitana de Cochabamba, (ver infografía) donde los siete son varones,



Y a nivel nacional, de las nueve ciudades capitales más El Alto, solo hay una alcaldesa: Fátima Tardío, de Sucre.



En los comicios del 22 de marzo pasado, de las 335 autoridades municipales electas, 31 son mujeres.



Estas cifras evidencian un incremento en la presencia de mujeres en cargos ejecutivos municipales respecto a anteriores procesos electorales.



Sin embargo, según la Coordinadora de la Mujer, la participación sigue siendo marcadamente desigual y refleja las persistentes barreras estructurales que restringen el acceso de las mujeres a espacios de poder y toma de decisiones,

Bajo porcentaje



Las 31 mujeres electas como alcaldesas representa el 9,7% del total, una cifra que, si bien muestra un leve incremento respecto a procesos anteriores (8,6% en 2015 y 6,5% en 2021), continúa evidenciando una profunda brecha de género en el acceso a cargos ejecutivos.



“El aumento de mujeres en la política no está cambiando quién ejerce el poder. La brecha sigue siendo profunda. Por cada 11 hombres electos como alcaldes, solo una mujer accede a este cargo”, afirma Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer. El informe también señala que el análisis por departamento muestra diferencias significativas que dan cuenta de dinámicas territoriales desiguales en el acceso de las mujeres al poder local.

Otras ciudades



Mientras Beni alcanza un 31,6% de alcaldesas y Pando un 20%, otros departamentos presentan niveles considerablemente bajos, como Potosí (4,9%) y La Paz (5,7%).



“Estas disparidades territoriales refuerzan la necesidad de políticas diferenciadas y estrategias de impulso a liderazgos de mujeres que respondan a contextos locales específicos”, apunta Sánchez.



“La brecha en los resultados electorales tiene su origen en la desigualdad en la oferta electoral. Solo el 13,8% de las candidaturas a ejecutivos municipales correspondió a mujeres (288 mujeres frente a 1.792 hombres). Esa situación limita de partida sus posibilidades de acceso”, señala el boletín institucional de la Coordinadora de la Mujer.

Mínimo éxito



Además, la tasa de éxito también es menor: mientras 17 de cada 100 candidatos hombres resultaron electos, solo 11 de cada 100 mujeres lograron acceder al cargo. Este dato evidencia que la desigualdad no solo radica en la cantidad de candidaturas, sino también en las condiciones de la competencia electoral.



Para la Coordinadora de la Mujer, estos resultados revelan que la ausencia de medidas de acción afirmativa en cargos ejecutivos continúa reproduciendo un sistema excluyente que restringe el liderazgo político de las mujeres.

Un hito histórico



En el nivel departamental, se registra un hecho histórico: por primera vez una mujer fue elegida gobernadora por voto popular. Gabriela de Paiva, de Libre Pando, obtuvo el 46,93? los votos, marcando un precedente en la participación política de las mujeres en el país.



Asimismo, existe la posibilidad de que una segunda mujer acceda a una gobernación en Tarija, donde María René Soruco disputará la segunda vuelta electoral.



No obstante, estos avances conviven con una persistente predominancia masculina en los ejecutivos departamentales, lo que confirma que los logros son aún aislados y no reflejan un cambio estructural en la distribución del poder.