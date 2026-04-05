Zoonosis extiende las campañas de esterilización de mascotas a los barrios

En lo que va del año, 657 perros y gatos ya fueron esterilizados en el marco de la campaña sectorial que impulsa la Unidad de Zoonosis del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. La cifra marca el pulso de una estrategia que busca, hacia fin de gestión, superar las 4.000 cirugías y rebasar las 24 mil esterilizaciones acumuladas desde el inicio de la actual administración municipal. “Tenemos el objetivo de sobrepasar los 24 mil animalitos intervenidos quirúrgicamente hasta la culminación de la gestión”, afirmó el jefe de Zoonosis, Diego Prudencio.



La campaña no se desarrolla únicamente en instalaciones municipales. Ahora se extiende a los barrios de la mano de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), que coordinan con los vecinos para reunir al menos 25 mascotas y habilitar un espacio adecuado para que el equipo técnico pueda instalar un quirófano ambulatorio. Así ocurrió en la OTB Ticti Norte, donde más de 220 animales fueron intervenidos. Para Zoonosis, se trata de una cifra “extraordinaria”, pues nunca antes una sola junta vecinal concentró tal cantidad de registros en una sola jornada sectorial.



Detrás de los números hay una preocupación mayor: la sobrepoblación. El jefe de Comunicación y Bienestar Animal, Jorge Merubia, advierte que en Cercado existirían alrededor de 330 mil perros y gatos. “Si hablamos de una relación de tres o hasta cuatro animales por persona, estamos frente a un número bastante alto”, señala. Esa proporción, explica, se traduce en camadas no deseadas, mayor abandono y un incremento de animales en situación de calle.



El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, sostiene que la esterilización es una herramienta clave “Si evitamos nuevas camadas, reducimos el abandono y prevenimos situaciones de maltrato”, afirma. La intervención puede realizarse a partir de los seis meses de edad, aunque excluye a hembras en fase terminal de gestación y a animales con enfermedades de base que requieran primero una valoración médica más profunda.



La campaña también alcanza a perros y gatos sin propietario. Con el respaldo de la normativa vigente, cualquier persona puede asumir el rol de tutor para gestionar su esterilización.



Actualmente, existen 15 solicitudes de OTB en espera. Las campañas pueden gestionarse durante todo el año, siempre que se garantice el número mínimo de animales y condiciones básicas para la intervención. Mientras el quirófano móvil se instala en distintos sectores, el objetivo es claro, reducir la sobrepoblación.