DDE: Cochabamba aplicará horario de invierno desde el 25 de mayo

El representante de la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba, David Pacheco, informó que desde el lunes 25 de mayo se aplicará el horario de invierno a todo el departamento, excepto el trópico de Cochabamba. La disposición establece 30 minutos de tolerancia en el ingreso para el turno mañana y la salida anticipada de media hora en los turnos tarde y noche.



También aclaró que no se exigirá el uso obligatorio de uniformes escolares durante esta temporada y recomendó que los estudiantes asistan con ropa abrigada y mantengan las medidas de bioseguridad, especialmente el uso de barbijo en caso de presentar síntomas respiratorios.

Explicó que el posible descanso pedagógico de invierno aún está en evaluación y dependerá de los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología y del área de salud.El director regional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología informó que las bajas temperaturas registradas en Cochabamba son normales para la temporada fría de mayo. Señaló que en la región andina se presentan temperaturas bajo cero, en los valles entre 7 y 9 °C y en el trópico hubo descensos bruscos por el ingreso de frentes fríos.

Asimismo, indicó que junio y julio serán los meses más fríos del año, aunque las condiciones climáticas previstas se mantienen dentro de los parámetros normales.