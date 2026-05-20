DDE: Cochabamba aplicará horario de invierno desde el 25 de mayo

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 20/05/2026 a las 9h51
ESCUCHA LA NOTICIA

El representante de la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba, David Pacheco, informó que desde el lunes 25 de mayo se aplicará el horario de invierno a todo el departamento, excepto el trópico de Cochabamba. La disposición establece 30 minutos de tolerancia en el ingreso para el turno mañana y la salida anticipada de media hora en los turnos tarde y noche.

También aclaró que no se exigirá el uso obligatorio de uniformes escolares durante esta temporada y recomendó que los estudiantes asistan con ropa abrigada y mantengan las medidas de bioseguridad, especialmente el uso de barbijo en caso de presentar síntomas respiratorios. 

Explicó que el posible descanso pedagógico de invierno aún está en evaluación y dependerá de los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología y del área de salud.El director regional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología informó que las bajas temperaturas registradas en Cochabamba son normales para la temporada fría de mayo. Señaló que en la región andina se presentan temperaturas bajo cero, en los valles entre 7 y 9 °C y en el trópico hubo descensos bruscos por el ingreso de frentes fríos.

Asimismo, indicó que junio y julio serán los meses más fríos del año, aunque las condiciones climáticas previstas se mantienen dentro de los parámetros normales.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Bolivia expulsa a la embajadora de Colombia en Bolivia, confirma Cancillería
2
Visita de Putin a China fortalecerá aún más los lazos, afirma portavoz de cancillería china
3
OMS considera el uso de vacunas experimentales ante el ascenso del ébola
4
Tenis: Juan Carlos Prado avanza a paso firme en el Roland Garros
5
Familias solidarias envían alimentos y empresas están devastadas

Lo más compartido

1
118 muertes: el ébola se expande en República Democrática del Congo
2
La UCB celebra 60 años del liderazgo académico y compromiso con el país
3
Cochabamba bloqueada hacia oriente y sur; vías expeditas en Quillacollo
4
En medio de las movilizaciones, el presidente Rodrigo Paz le habla al país
5
La Paz y El Alto, al borde del colapso por bloqueos, marcha y escasez

Más en Cochabamba

20/05/2026
Alcaldía realizará el “Día del Peatón y el Ciclista” este 31 de mayo
La Alcaldía de Cochabamba realizó el pre-lanzamiento oficial del “Día del Peatón y el Ciclista”, actividad que se desarrollará el próximo 31 de mayo de 9:00 a...
Ver más
20/05/2026
Alcaldía agiliza trámites de vivienda el programa “Mi Casa Segura”
La Alcaldía de Cochabamba informó que los trámites de regularización de viviendas comenzaron a resolverse en menos tiempo debido a la reducción de requisitos y...
Ver más
Vecinos de diferentes distritos de Quillacollo iniciaron este martes un bloqueo general en diferentes puntos del municipio, principalmente en el puente Huayculi, en rechazo al traslado de residuos...
Ver más
19/05/2026
Vecinos bloquean varias vías de Quillacollo en rechazo al traslado de basura de Cochabamba a Cotapachi
La Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) implementó ayer un nuevo sistema de trabajo para la limpieza de la ciudad de Cochabamba. Se trata del uso de barredoras mecánicas e hidrolavadoras.
Ver más
19/05/2026
EMSA usa en parques barredoras mecánicas e hidrolavadoras
Gran parte del departamento de Cochabamba está aislado desde ayer debido a los bloqueos que instalaron ayer los sectores afines al evismo y a los movilizados en La Paz en cercanías de Huayllani (...
Ver más
19/05/2026
Bloquean en Vacas, Sacaba y Aguirre; hay resguardo en Parotani
La Alcaldía de Cochabamba informó sobre la suspensión temporal de la distribución del Desayuno Escolar debido a los bloqueos de caminos registrados en distintos puntos del país.
Ver más
18/05/2026
Alcaldía suspende temporalmente el Desayuno Escolar por bloqueos y garantiza su reposición
En Portada
20/05/2026 País
Paz anuncia reordenamiento del gabinete y conformación de un Consejo Económico Social
El presidente Rodrigo Paz anunció este miércoles un reordenamiento de su gabinete y la conformación de un Consejo Económico y Social que sesionará mensualmente...
vista
20/05/2026 País
Paz: "Bolivia no requiere una ley antibloqueos, requiere diálogo"
El presidente Rodrigo Paz ofreció una conferencia de prensa este miércoles por la tarde. Paz anunció la creación de un consejo económico y social y afirmó que...
vista
20/05/2026 País
En medio de las movilizaciones, el presidente Rodrigo Paz le habla al país
En medio de las movilizaciones en las que piden su renuncia, el presidente Rodrigo le habla al país.
vista
20/05/2026 País
Secretario General de la OEA expresa su apoyo al Gobierno de Rodrigo Paz y exhorta al diálogo en el país
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo, expresó...
vista
20/05/2026 País
Gobierno denuncia ante la OEA vulneración de derechos por bloqueos
Este miércoles, el Gobierno de Bolivia denunció ante el Consejo de Organizaciones de Estados Americanos (OEA), la "vulneración deliberada de los derechos" de...
vista
20/05/2026 País
Bolivia expulsa a la embajadora de Colombia en Bolivia, confirma Cancillería
Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia en el país, Elizabeth García, confirmaron fuentes del Gobierno este miércoles.
vista
Actualidad
La Alcaldía de Cochabamba realizó el pre-lanzamiento oficial del “Día del Peatón y el Ciclista”, actividad que se...
Ver más
20/05/2026 Cochabamba
Alcaldía realizará el “Día del Peatón y el Ciclista” este 31 de mayo
Viajar desde y hacia La Paz es posible solo por vía aérea lo mismo que el envío de alimentos, especialmente carne de...
Ver más
20/05/2026 País
Movilizados obstruyen acceso de vehículos al aeropuerto de El Alto
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, expresó hoy miércoles su preocupación por la poca cantidad de ministros...
Ver más
20/05/2026 País
Reyes Villa convoca defender la democracia
El secretario de Estados de los Estados Unidos, Marco Rubio, ratificó el apoyo firme de su país al Gobierno de Rodrigo...
Ver más
20/05/2026 País
Marco Rubio ratifica apoyo de Estados Unidos al Gobierno de Bolivia
Deportes
El sueño del Roland Garros, en París Francia, continúa para el joven tenista nacional Juan Carlos Prado (de 21 años),...
Ver más
20/05/2026 Tenis
Tenis: Juan Carlos Prado avanza a paso firme en el Roland Garros
Bolívar perdió con Fluminense por 2-1 ayer en Río de Janeiro, Brasil, pero se mantiene en el segundo puesto del grupo C...
Ver más
20/05/2026 Fútbol
Bolívar pierde ante Fluminense, pero aún puede clasificar en la Copa Libertadores
A pesar de la lluvia y tener a todo el público en su contra, Hugo Dellien protagonizó una gran remontada en cada set...
Ver más
20/05/2026 Tenis
Dellien logra épica remontada y avanza en Roland Garros
A pesar de la lluvia y tener a todo el público en su contra, Hugo Dellien protagonizó una gran remontada en cada set...
Ver más
20/05/2026 Tenis
Dellien logra épica remontada y avanza en Roland Garros
Doble Click
La artista cochabambina Marisol Méndez conquistó el Premio de Fotografía Saltzman-Leibovitz 2026 por su obra “Madre” ....
Ver más
20/05/2026 Cultura
Cochabambina Marisol Méndez gana premio Saltzman-Leibovitz
Como nunca, la larga “Noche de Museos” en Cochabamba tiene 24 sitios culturales a disposición de los visitantes,...
Ver más
19/05/2026 Cultura
Suman 24 sitios culturales: La Noche de Museos crece en Cochabamba
La Noche de Museos, la nueva aventura de la saga Star Wars y la presentación de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Semana 21: La Noche de Museos destaca en la agenda cultural
Cuando se estrenó el primer tráiler de Michael, la película biográfica sobre Michael Jacakson, puso en el centro de la...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Jaafar Jackson, el joven con sangre latina que revive a su tío Michael en el cine