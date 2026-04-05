Christina Koch, la primera mujer en viajar a la Luna con Artemis II

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AGENCIAS
Publicado el 05/04/2026 a las 7h57
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Asus 47 años, la ingeniera y astronauta de la NASA Christina Koch, nacida en Michigan y forjada en los paisajes de Carolina del Norte, no solo forma parte de un viaje de 800.000 kilómetros a bordo de la nave Orion, sino que escribe su nombre en las estrellas como la primera mujer que orbita nuestro satélite en la histórica misión Artemis II.

La trayectoria de Koch no es fruto del azar, sino de una curiosidad que nunca conoció (ni conoce) límites. Desde que a los 11 años quedó prendada de una fotografía de la Tierra vista desde el espacio, su brújula interna comenzó a apuntar hacia arriba. Su formación académica se cimentó en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, donde se licenció por partida doble en Física e Ingeniería Eléctrica, disciplina en la que más tarde alcanzaría un grado de maestría. Gracias a su labor técnica en el Laboratorio de Astrofísica de Alta Energía del Centro Goddard y a sus expediciones en los desiertos de hielo de Groenlandia y la Antártida, la estadounidense aprendió a gestionar sistemas complejos en situaciones de aislamiento extremo. Estas experiencias en los confines de la Tierra fueron el entrenamiento definitivo, dotándola de una capacidad de adaptación vital para enfrentar los desafíos del vacío profundo.

De surfera a fotógrafa y creadora de contenidos

Christina no es simplemente una astronauta de laboratorio. Es una mujer de acción que entiende que la ciencia necesita tanto de algoritmos como de adrenalina. Cuando no está revisando sistemas eléctricos complejos —su especialidad académica—, se le puede encontrar practicando escalada y desafiando la gravedad en paredes de roca, deslizándose sobre las olas con su tabla de surf o practicando yoga para mantener el equilibrio que requiere vivir meses sin suelo firme. Esta faceta humana, que incluye otros hobbies como la carpintería y la fotografía, es lo que la ha convertido en una suerte de “astronauta influencer”, capaz de traducir la complejidad cuántica al lenguaje de los mortales.

En el ámbito personal, está casada con Bob Koch, también ingeniero, a quien le unió su pasión por la ciencia y un afán común por explorar y descubrir. La ingeniera y física prefiere mantener su vida privada fuera del foco mediático, pero quienes han trabajado a su lado resaltan su cercanía, su talento para coordinar esfuerzos en equipo y un optimismo contagioso que resulta vital en misiones de gran exigencia.

Referente femenino en el sector espacial

Su historial ya está blindado con hitos que verdaderamente parecen sacados de una película de ciencia ficción. La ingeniera posee el récord femenino de permanencia continuada en el espacio, con 328 días en los que su cuerpo permaneció en la Estación Espacial Internacional, convirtiéndose en un laboratorio viviente para entender cómo nos afecta la falta de gravedad. Además, protagonizó junto a Jessica Meir el primer paseo espacial íntegramente femenino, un paso de gigante que rompió uno de los techos de cristal más resistentes de la historia: el de la atmósfera.

¿Cuál es su labor en la Luna?

Dentro de la histórica expedición Artemis II, el rol de Koch es determinante como especialista de misión a bordo de la nave Orion. Su cometido principal, compartido con el resto de la tripulación, no será posarse sobre el polvo lunar, sino ejecutar un sobrevuelo de “retorno libre”. Esta maniobra es una coreografía gravitacional perfecta: la cápsula aprovechará el tirón natural de la Luna para rodear su cara oculta y ser impulsada de vuelta a casa, trazando un arco de seguridad que garantiza el regreso sin necesidad de propulsión adicional.

En el transcurso de esta travesía por el espacio profundo, la astronauta tiene la responsabilidad de vigilar con lupa los sistemas de comunicación y los mecanismos de navegación. Además, lidera investigaciones científicas clave para entender cómo la radiación cósmica afecta al cuerpo humano una vez que abandonamos la protección del escudo magnético terrestre. Esta labor de “avanzadilla” es el examen final de seguridad; de la precisión de sus análisis y de la correcta validación de los sistemas dependerá que la NASA dé luz verde a Artemis III, la misión que devolverá la huella humana al suelo de nuestro satélite

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