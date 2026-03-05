El 1er concierto de 2026 de la OFC es de amor

Cultura
NORMAN CHINCHILLA
Publicado el 05/03/2026 a las 8h55
ESCUCHA LA NOTICIA

En Verona, Italia, durante la última década del siglo XVI, Romeo Montesco y Julieta Capuleto, adolescentes, se enamoran perdidamente a pesar del antiguo odio entre sus familias. Casados en secreto, su unión se ve destrozada por la tragedia y el destierro de Romeo.

Para escapar de un matrimonio forzado, Julieta finge su muerte, pero el trágico malentendido lleva a los dos amantes al suicidio, reconciliando a sus familias en su dolor.

Esa obra de teatro, escrita por William Shakespeare y publicada por primera vez en 1597 con el título: La excelente y lamentable tragedia de Romeo y Julieta, cuenta una historia que, aunque el imaginario colectivo olvida a menudo su carácter trágico, se ha mantenido viva durante más de cuatro siglos convirtiéndose en el paradigma del amor.

Obra cautivadora

Es tan intensa esa percepción, que la obra del dramaturgo inglés ha sido la inspiración y tema de 33 óperas, la primera, compuesta el siglo XVIII, en 1776, y la última, hace 37 años, en 1988.

También inspiró al menos 26 composiciones de música popular entre 1957 y 2017. Y 33 películas cuentan la historia de los jóvenes enamorados, la primera es de 1908 y la última, de 2010.

Y hay también cinco composiciones sinfónicas, además de obras de danza –clásica y contemporánea– series de televisión, comedias musicales, que completan más de un centenar de creaciones escénicas y musicales sobre esta obra de Shakespeare.

Un doble estreno

De todas las numerosas opciones musicales, la Orquesta Filarmónica de Cochabamba (OFC) interpretará tres en su primer concierto de la temporada 2026, que es una especie de doble estreno.

Primero, porque hasta ahora no interpretaron nada inspirado en esta inmortal historia de amor, y, segundo, porque tampoco ejecutaron antes una obra del compositor ruso Serguéi Prokofiev, que escribió su primera obra para piano a los cinco años de edad. 

“Los rusos soviéticos lo comparan con Mozart”, comenta Augusto Guzmán, fundador y director de la OFC.

Además, “la misión de la orquesta desde sus inicios es principalmente la difusión de la música. En 18 de actividad continua hemos interpretado muchas composiciones, pero falta un universo entero”, agrega.

Y continúa: “entonces principalmente es eso, buscando Romeo y Julieta, dije, bueno, ¿por qué no hacer una mirada desde distintos puntos de vista? Porque hay varios compositores que tienen su propia versión.

“Así surgió la esa idea de mostrar distintos puntos de vista, digamos, de varias obras musicales acerca del mismo tema.

“Y ahí es que ponemos Tchaikovsky, que es un compositor que siempre nos gusta tocar y también al público le gusta escuchar, estoy seguro.

“Y hemos querido poner también una obra cortita, es el Tema de Amor de la película Romeo y Julieta, de Franco Zeffirelli, compuesta por Nino Rota, una composición de 1968”, explica el director de la OFC .

En cuanto a las de los maestros rusos, la primera: Suite Romeo y Julieta  –una de las tres selecciones de extractos de piezas que conforman su ballet del mismo título– reproduce en música los momentos fuertes que marcan la historia de amor de los jóvenes veroneses.

“Es una obra maestra del siglo XX que destaca por su intensidad dramática, brillante orquestación y gran capacidad narrativa”, refiere el musicólogo Michel-R. Hofmann, citado en un artículo de Radio France .

Eso no ocurre con la Obertura Fantasía, de Tchaikovsky que, para el mismo experto, “es una visión general del drama y, sobre todo, de su atmósfera (...) es un compendio musical, un resumen temático de una ópera existente en un estado ‘posible”.

Y la obra del italiano Nino Rota: Tema de Amor,  “es simplemente arrebatadora. Hay una inocencia eterna en esta música y ningún tipo de artificio”, señala Giuseppe Lombardi, un crítico de cine y música.

Así, el programa del primer concierto del año de la OFC promete  mucha emoción.

Lo podremos escuchar el domingo 8 y el lunes 9 de marzo, a partir de las 20 horas en El Portal, donde 60 músicos y su director confirmarán la eterna vitalidad de esta trágica historia de amor imposible.  

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Israel ataca a Teherán y Beirut; Irán promete una “destrucción completa”
2
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
3
Lupo garantiza funcionamiento de la ALP tras reunión “cordial” con Lara
4
Al menos 17 heridos aún permanecen internados tras accidente de avión
5
Sedes lanza una cruzada contra el sarampión en Cochabamba

Lo más compartido

1
Hallan sin vida a cinco niños y a su madre en Sacaba
2
Lara se reúne con Lupo horas después de denunciar que se queda sin personal en la Vicepresidencia
3
Tragedia en Sacaba cobra seis vidas y muestra la difícil existencia de una familia
4
Tras cuatro días: la guerra se extiende por Oriente Próximo
5
Población rechaza todos los billetes de la serie B, economista advierte paralización de la economía

Más en Cultura

05/03/2026
Muere el gran escritor portugués Antonio Lobo Antunes a los 83 años
El escritor portugués Antonio Lobo Antunes ha fallecido a los 83 años de edad, según ha confirmado la editorial Dom Quixote en un comunicado en Instagram en el...
Ver más
05/03/2026
Las Jornadas Culturales llegan renovadas
Del 23 de marzo al 25 de abril se desarrollarán las Jornadas Culturales Plurinacionales, un proceso nacional de diálogo y participación ciudadana para...
Ver más
La compañia de teatro “Madrastra” retorna a los escenarios protagonizando la obra “Anne” en tres funciones, previstas para el 6, 7 y 8 de marzo en La Productora (calle Gral. Achá y Falsuri), todas a...
Ver más
04/03/2026
Compañía de teatro Madrastra refleja la historia de Anne
El cortometraje animado “Tinku”, de Román Nina Nina, participará en la séptima edición del Festival Internacional de Cine Espacial Tsiolkovsky (ISFF de Tsiolkovsky) en busca de suquinto galardón.
Ver más
03/03/2026
Tinku va a Rusia por su quinto galardón
La diversidad cultural caracteriza a la semana cultural número 10 de la presente temporada.
Ver más
02/03/2026
Cartelera: Una agenda cultural para todos los gustos
Jesús Florido Villafani se considera un pintor y artista aiquileño de pura cepa, además dice ser el auténtico e indiscutibl creador de la Feria Festival Nacional e Internacional del Charango de...
Ver más
02/03/2026
Jesús Florido: Soy el creador de la Feria-Festival Nacional e Internacional del Charango, pese a quien le pese
En Portada
05/03/2026 País
El Trópico se moviliza en vigilias en protección de Evo Morales
Organizaciones sociales del Trópico de Cochabamba se han movilizado este jueves en vigilias en diferentes sectores, con el objetivo de proteger a Evo Morales...
vista
05/03/2026 Economía
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, brindará este jueves un informe oral ante el pleno de la Cámara de Senadores sobre la calidad de...
vista
05/03/2026 País
Al menos 17 heridos aún permanecen internados tras accidente de avión
A seis días del accidente del avión Hércules C-130 en la ciudad de El Alto, todavía permanecen internados en diferentes hospitales al menos 17 personas,...
vista
05/03/2026 Cochabamba
Sedes lanza una cruzada contra el sarampión en Cochabamba
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) lanzó ayer la campaña masiva de vacunación contra el sarampión dirigida a menores de 5 años en las unidades...
vista
05/03/2026 País
Lupo garantiza funcionamiento de la ALP tras reunión “cordial” con Lara
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, y el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se reunieron ayer para coordinar la implementación del Decreto...
vista
04/03/2026 País
50-50: Barrientos dice que puede aplicarse en días, semanas o 10 años; Camacho exige su renuncia
El gobernador de Santa Cruz y candidato a la reelección, Luis Fernando Camacho, exigió la renuncia de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, y...
vista
Actualidad
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, brindará este jueves un informe oral ante el pleno de la...
Ver más
05/03/2026 Economía
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
La Policía pidió a la población devolver los billetes del avión siniestrado en El Alto sin temor a represalias. Al...
Ver más
05/03/2026 Seguridad
Policía pide devolver billetes del avión siniestrado sin represalias; 30 personas ya lo hicieron
Organizaciones sociales del Trópico de Cochabamba se han movilizado este jueves en vigilias en diferentes sectores, con...
Ver más
05/03/2026 País
El Trópico se moviliza en vigilias en protección de Evo Morales
La autoridad detalló que los aprehendidos son los concejales Erick Soraide, Alberto Pérez y Jhonny Churata, quienes...
Ver más
05/03/2026 País
Aprehenden a cuatro concejales de Potosí y suman seis las autoridades detenidas
Deportes
Blooming se hizo respetar en su casa, aprovechó además la diferencia numérica, y con tres goles en el segundo tiempo...
Ver más
05/03/2026 Fútbol
Blooming se clasifica a la fase de grupos con triunfo ante San Antonio
Aurora presentó a Michael Rangel y Sebastián Altamirano como refuerzos para esta temporada en la que quieren dar que...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Aurora se refuerza con un top colombiano, Rangel, y un talento nacional, Altamirano
Independiente fue más certero en los remates desde los doce pasos, al final ganó por 3-2 a Guabirá y celebró su pase a...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Independiente es más certero en penales y deja en el camino a Guabirá
Los atletas bolivianos que formaron parte del programa de Incentivo al Alto Rendimiento “Sueño bicentenario”, 100...
Ver más
04/03/2026 Multideportivo
Los becarios del “Sueño Bicentenario” esperan reunirse con las autoridades
Doble Click
El escritor portugués Antonio Lobo Antunes ha fallecido a los 83 años de edad, según ha confirmado la editorial Dom...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Muere el gran escritor portugués Antonio Lobo Antunes a los 83 años
Del 23 de marzo al 25 de abril se desarrollarán las Jornadas Culturales Plurinacionales, un proceso nacional de diálogo...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Las Jornadas Culturales llegan renovadas
En Verona, Italia, durante la última década del siglo XVI, Romeo Montesco y Julieta Capuleto, adolescentes, se enamoran...
Ver más
05/03/2026 Cultura
El 1er concierto de 2026 de la OFC es de amor
La compañia de teatro “Madrastra” retorna a los escenarios protagonizando la obra “Anne” en tres funciones, previstas...
Ver más
04/03/2026 Cultura
Compañía de teatro Madrastra refleja la historia de Anne