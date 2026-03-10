Oviedo expone en Viena sus cinco pilares de la lucha contra las drogas

País
Redacción Central
Publicado el 10/03/2026 a las 8h57
En el marco de la 69 Reunión de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Viena, el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, expuso ayer los cinco pilares de su estrategia de lucha contra las drogas y citó como una de las más importantes a la cooperación internacional.

Destacó también que el narcotráfico opera como una empresa global, vinculándose con lavado de dinero, tráfico de armas y trata de personas, y que la expansión de drogas sintéticas y precursores químicos representa el desafío más urgente para la comunidad internacional.

Para enfrentar estas amenazas destacó que Bolivia ha desarrollado una política antidrogas basada en cinco pilares.

El primero consiste en el fortalecimiento institucional y la cooperación internacional, consolidando capacidades operativas, tecnológicas y de inteligencia, y promoviendo operaciones conjuntas con agencias internacionales. 

Bolivia ejerce actualmente la presidencia pro témpore del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), lo que permite una mayor coordinación regional.

El segundo pilar se centra en el control responsable de los cultivos de hoja de coca, mediante monitoreo permanente y medidas para reducir el desvío hacia economías ilícitas. 

El tercer pilar aborda la planificación estratégica y la eficiencia operativa, mediante tecnologías prospectivas y colaboración regional para anticipar dinámicas emergentes del crimen organizado.

El cuarto pilar prioriza la prevención y tratamiento desde la salud pública, con atención especial a jóvenes y mujeres, así como la actualización del Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas.

El quinto pilar refuerza la cooperación internacional y el desmantelamiento financiero, ya que atacar las finanzas del narcotráfico resulta tan crucial como interceptar cargamentos de droga. Sin afectar estos flujos ilícitos, las redes criminales se reconstituyen rápidamente.

Oviedo insistió en que las políticas internacionales deben fundamentarse en evidencia científica, proporcionalidad y respeto a la diversidad cultural, dentro del marco de las convenciones internacionales.

