Virtuosos escultores festejan su día con una exposición

Conmemorando el Día Internacional del Escultor, hoy levanta telón la octava edición de la exposición “Esculturas que expresan esencia y visión boliviana”, en el salón Melchor Pérez de Holguín.

La actividad artística congregará a 31 virtuosos escultores provenientes de La Paz, Oruro, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y Arequipa (Perú).

Cristóbal Aldana, miembro del Colectivo Artístico Fragmentos-Escultura, comentó que hoy, previa a la inauguración de la muestra, se desarrollará un taller de escultura en vivo y una demostración “magistral” de los expertos escultores. El evento comenzará a las 8:30 y se extenderá hasta las 16:00 en el patio de la Casa Departamental de Culturas.

“En esta ocasión trabajaremos en diversas técnicas y materiales, como el esculpido de piedra, tallado en madera, modelado en arcilla, entre otros, con la finalidad de promover, incentivar la práctica de arte de tres dimensiones para el público visitante”, señaló Aldana.

El escultor peruano Marco Muñoz integra la lista de 31 artistas que exhibirán su talento hasta el jueves 19 de marzo, día en que llegará a su epílogo la exposición.

“En 16 años que promovemos la exposición llegaron reconocidos artistas internacionales de jerarquía, esta gestión estaba previsto que lleguen dos artistas internacionales; sin embargo, arribó solo uno, pero con las ganas de exhibir sus dotes para el arte de la escultura”, añadió.