Seis territorios, una sola voz: mujeres tejen paz desde sus experiencias e historias

En el marco del proyecto “Tramarte, encuentros para tejer paz”, se presentó una muestra y exposición fotográfica sobre las experiencias de vida de diferentes colectivos de mujeres de Potosí, Coroico, El Alto, Cochabamba, Villa Montes y Santa Cruz de la Sierra, marcadas por realidades y problemáticas muy diferentes, pero unidas por un mismo propósito: consolidar la Paz en sus comunidades. Esta actividad se desarrolló en el Parque de las Culturas y la Madre Tierra (Estación central de Teleférico Rojo, en La Paz), donde también se expuso un mural que refleja el rol desempeñado por las mujeres en la reconstrucción del tejido social.

Sus cicatrices, silencios, dolores, resistencias, placeres, sueños y memorias. Estas se reflejaron durante una investigación-acción participativa, desarrollada en el marco del proyecto “Tramarte, encuentros para tejer paz”, donde se utilizaron cartografías corporales con enfoque de género; ejecutado en los municipios de Potosí, Coroico, El Alto, Cochabamba, Villa Montes y Santa Cruz de la Sierra. En cada uno de los encuentros, las mujeres dibujaron sus cuerpos, identificaron zonas de dolor, cansancio y cuidado con el objetivo de construir una narrativa colectiva desde el diálogo para contribuir a la construcción de la paz entre ellas y su entorno.

En Potosí, participaron mujeres mineras que enfrentan condiciones de precariedad, explotación y exclusión. En El Alto, las mujeres participantes del encuentro viven en condiciones de pobreza, trabajo informal y fragmentación social. En Villa Montes, las Weenhayek viven afectadas por el despojo territorial y la sequía que las coloca en riesgo de perder su autonomía económica y cultural.

En Santa Cruz, asistieron mujeres migrantes, jóvenes y trabajadoras informales que viven en el plan 3000. Las protagonistas en Cochabamba fueron las integrantes del Colectivo Creativo Kuska; especializadas en mosaiquismo y ubicadas en torno al Centro Cultural mARTadero. En el caso de Coroico, los investigadores, se reunieron con mujeres del aseo urbano del municipio, que trabajan en condiciones de precariedad laboral, bajos ingresos y pobreza estructural.

Las mujeres de los seis municipios lograron problematizar su realidad y propusieron soluciones; estableciendo una relación entre vivencia, salud y trabajo. Ellas experimentan con más fuerza el impacto de los conflictos, lo que las pone en situaciones de vulnerabilidad. De esta manera, se busca transformar las experiencias en expresiones artísticas orientadas a una convivencia y entendimiento en armonía. En este caso, el arte, mediante el teatro, el muralismo y la fotografía, se ha convertido en una herramienta para impulsar el diálogo, resolver conflictos y promover el reencuentro en distintos territorios del país.

Ante esta situación, el proyecto “Tramarte” se presenta como una respuesta para la resolución de conflictos. A su vez, impulsa la participación de las mujeres en procesos de construcción de paz en cumplimiento de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este se implementa por ONU Mujeres Bolivia a través de la Asociación Aguayo en el marco de la “Iniciativa de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Cultura de Paz en Bolivia”, promovida por ONU Bolivia con el apoyo financiero del Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz.

El proyecto “Tramarte” reconoce el rol de las mujeres como agentes de cambio. El proyecto no sólo visibiliza las historias de mujeres de seis municipios de Bolivia, sino que las entrelaza con el propósito de construir Paz desde lo cotidiano, desde el cuerpo, la memoria y la acción colectiva. Cada muestra fotográfica y cada mural reconocen la fuerza transformadora de las mujeres cuando se encuentran, dialogan y crean juntas.