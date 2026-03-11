Llega la segunda edición de ¿Dónde carajos está Litovchenko?

La primera edición del libro ¿Dónde carajos está Litovchenko? tuvo rotundo éxito, agotándose el medio millar de ejemplares que salió a la venta. Motivo más que suficiente para que los hermanos Álvaro y Darío Loayza, autores de la obra, y la editora Nuevo Mileno, decidan publicar la segunda edición del texto que contiene 313 páginas.

“Cuando apareció Litovchenko, nosotros y Marcelo Paz Soldán como editor, éramos optimistas, pero no para pensar en que el público y la crítica la recibiría con tanto entusiasmo. Tanto las reseñas aparecidas como las ventas, que vieron agotarse la primera edición en seis meses, nos impresionaron y nos produjeron enorme gratitud”, señaló Álvaro Loayza, uno de los autores del libro.

El escritor explicó que con la segunda edición la idea es que la novela encuentre nuevos lectores y nuevas lecturas, ya “que como autores, que dejan de ser dueños de su criatura una vez se publica, no deja de impresionar los detalles, las interpretaciones y los hallazgos que los diferentes lectores encuentran en la novela, lo cual es una alegría gigantesca para los creadores de universos de ficción”.

Álvaro comentó que no hubo inspiraciones conscientes, pero siempre tuvieron la voluntad de hacer una novela detectivesca o noir que nació desde el título del libro, luego la aparición de los detectives, y a partir de ahí ir construyendo una historia que incorpore mucho de los recuerdos, sonidos y situaciones que les tocó vivir como adolescentes a mediados de la década de los noventa, con “muchos añadidos de diversos universos ficticios que nos interpelan hace mucho”.

La presentación de la segunda edición del libro se desarrollará este viernes 13 en “La Garita”, que está ubicada en la calle Juan Capriles 12 59, en la zona de San M iguel, en La Paz.