Llega la segunda edición de ¿Dónde carajos está Litovchenko?

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 11/03/2026 a las 8h45
ESCUCHA LA NOTICIA

La primera edición del libro ¿Dónde carajos está Litovchenko? tuvo rotundo éxito, agotándose el medio millar de ejemplares que salió a la venta. Motivo más que suficiente para que los hermanos Álvaro y Darío Loayza, autores de la obra, y la editora Nuevo Mileno, decidan publicar la segunda edición del texto que contiene 313 páginas.

“Cuando apareció Litovchenko, nosotros y Marcelo Paz Soldán como editor, éramos optimistas, pero no para pensar en que el público y la crítica la recibiría con tanto entusiasmo. Tanto las reseñas aparecidas como las ventas, que vieron agotarse la primera edición en seis meses, nos impresionaron y nos produjeron enorme gratitud”, señaló Álvaro Loayza, uno de los autores del libro.

El escritor explicó que con la segunda edición la idea es que la novela encuentre nuevos lectores y nuevas lecturas, ya “que como autores, que dejan de ser dueños de su criatura una vez se publica, no deja de impresionar los detalles, las interpretaciones y los hallazgos que los diferentes lectores encuentran en la novela, lo cual es una alegría gigantesca para los creadores de universos de ficción”.

Álvaro comentó que no hubo inspiraciones conscientes, pero siempre tuvieron la voluntad de hacer una novela detectivesca o noir que nació desde el título del libro, luego la aparición de los detectives, y a partir de ahí ir construyendo una historia que incorpore mucho de los recuerdos, sonidos y situaciones que les tocó vivir como adolescentes a mediados de la década de los noventa, con “muchos añadidos de diversos universos ficticios que nos interpelan hace mucho”.

La presentación de la segunda edición del libro se desarrollará este viernes 13 en “La Garita”, que está ubicada en la calle Juan Capriles 12 59, en la zona de San M iguel, en La Paz.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
2
José Antonio Kast asume la presidencia de Chile con un Congreso dominado por la derecha
3
EEUU destruye barcos con minas en Ormuz y Trump amenaza a Irán
4
Gobierno invita a empresarios para dar "taxi aéreo" a lugares como Cobija, Guayaramerín y Riberalta
5
Candidatos a la Gobernación debaten hoy, el TED transmitirá por sus RRSS

Lo más compartido

1
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
2
Esta es la agenda del rey Felipe de España en Bolivia, el jueves 12
3
Medinacelli dice que aditivos en la gasolina son como un “purgante temporal”
4
Activan plan contra la sindemia de influenza y chikungunya en Sucre
5
Los precios del petróleo se derrumban tras las declaraciones de Trump

Más en Cultura

03/10/2026
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
La literatura no nace ni muere en fechas exactas, pero a veces el calendario parece conspirar para dotar de sentido a los símbolos. Alfredo Bryce Echenique...
Ver más
10/03/2026
Muere el reconocido escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años
Alfredo Bryce Echenique, uno de los escritores peruanos más reconocidos de la literatura contemporánea en lengua española, falleció este martes a los 87 años,...
Ver más
“El Palacio Suena” arranca la temporada 2026 con fuerza. Del jueves 12 al martes 29 de marzo pondrán en escena “Meteora y las estrellas” con una amplio despliegue de arte, música y luces.
Ver más
10/03/2026
El Palacio Suena retorna con una nueva historia
ELa presentación del dúo mexicano “Sin Bandera" destaca en la cartelera cultural número once del año. El grupo boliviano Proyección también sobresale en la agenda que contiene, además, cine .
Ver más
09/03/2026
Cartelera: Sin Bandera vuelve a Cochabamba después de seis años
La 98.ª edición de los Premios de la Academia está más cerca que nunca. Tras el anuncio de los nominados en las 24 categorías, destacaron los nombres de múltiples talentos y creativos hispanos, que...
Ver más
08/03/2026
Los hispanos que aspiran a conquistar los Premios Óscar 2026
Conmemorando el Día Internacional del Escultor, hoy levanta telón la octava edición de la exposición “Esculturas que expresan esencia y visión boliviana”, en el salón Melchor Pérez de Holguín.
Ver más
06/03/2026
Virtuosos escultores festejan su día con una exposición
En Portada
11/03/2026 Mundo
José Antonio Kast asume la presidencia de Chile con un Congreso dominado por la derecha
Este miércoles, la presidenta del Senado de Chile, Paulina Núñez, tomó juramento solemne al presidente de la República, José Antonio Kast.
vista
11/03/2026 País
Ejecutivo se reunirá con el Rey de España a las 11.00 de este jueves
Tras participar del acto de transmisión de mando en Chile, el rey de España, Felipe VI, cumplirá una agenda entre la noche de este miércoles y mañana jueves en...
vista
11/03/2026 Mundo
"No queda prácticamente nada que atacar" en Irán, dice Trump
La guerra “va de maravilla. Vamos muy adelantados respecto del cronograma. Hemos causado más daño del que creíamos posible, incluso en el período inicial de...
vista
11/03/2026 País
Paz participa del cambio de mando en Chile
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ya se encuentra en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso en Chile para participar de las actividades oficiales de...
vista
11/03/2026 País
Senado aprueba retirar el busto de Evo de la Asamblea Legislativa
La Cámara de Senadores aprobó por más de dos tercios una Resolución Camaral que dispone el retiro definitivo del busto del expresidente Evo Morales de las...
vista
11/03/2026 Economía
Sergio Soliz Gómez asume como presidente ejecutivo de YLB
Sergio Soliz Gómez fue posesionado como nuevo presidente ejecutivo de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).
vista
Actualidad
La guerra “va de maravilla. Vamos muy adelantados respecto del cronograma. Hemos causado más daño del que creíamos...
Ver más
11/03/2026 Mundo
"No queda prácticamente nada que atacar" en Irán, dice Trump
A 12 días de que Israel y EEUU iniciaran la guerra contra Irán, el estrecho de Ormuz se ha convertido en una zona de...
Ver más
11/03/2026 Mundo
EEUU e Irán atacan buques en el estrecho de Ormuz
La Cámara de Senadores aprobó por más de dos tercios una Resolución Camaral que dispone el retiro definitivo del busto...
Ver más
11/03/2026 País
Senado aprueba retirar el busto de Evo de la Asamblea Legislativa
El secretario de Desarrollo Productivo del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, Genaro Méndez, informó este...
Ver más
11/03/2026 País
Potosí: más de 29.000 familias afectadas en la campaña agrícola 2025-2026
Deportes
En las últimas horas, el Ministro de Deportes, Ahman Donyamali, confirmó que la Selección de Fútbol de Irán no...
Ver más
11/03/2026 Fútbol
Ministro de Deportes confirma que Irán se retira del Mundial por falta de condiciones
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), rechazó la medida cautelar que solicitó el club Wilstermann, que buscaba...
Ver más
11/03/2026 Fútbol
Wilstermann resta importancia al rechazo de medida cautelar del TAS
La Selección Nacional inició ayer la recta final de su trabajo para el repechaje, con el primer entrenamiento en el...
Ver más
11/03/2026 Fútbol
La Selección Nacional inicia el operativo con la mitad de los convocados para el repechaje
Finalmente prevaleció la coherencia y confianza de Óscar Villegas en quienes clasificaron a Bolivia al repechaje.
Ver más
10/03/2026 Fútbol
Villegas da a conocer la lista de 28 jugadores de La Verde sin Martins
Tendencias
Hace 20 años, el programa Cajas Nido de la Paraba Barba Azul (Ara glaucogularis) impulsado por la Asociación Armonía...
Ver más
08/03/2026 Medio Ambiente
El programa Cajas de Nido de Paraba Barba Azul bate récords históricos
Doble Click
La literatura no nace ni muere en fechas exactas, pero a veces el calendario parece conspirar para dotar de sentido a...
Ver más
03/10/2026 Cultura
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
El actor boliviano Fernando Gamarra suma un nuevo logro internacional con su participación en un episodio de la...
Ver más
11/03/2026 TV
El actor boliviano Fernando Gamarra llega a la serie “La Ley y el Orden”
La primera edición del libro ¿Dónde carajos está Litovchenko? tuvo rotundo éxito, agotándose el medio millar de...
Ver más
11/03/2026 Cultura
Llega la segunda edición de ¿Dónde carajos está Litovchenko?
Alfredo Bryce Echenique, uno de los escritores peruanos más reconocidos de la literatura contemporánea en lengua...
Ver más
10/03/2026 Cultura
Muere el reconocido escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años