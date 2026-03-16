Lula: “Bolivia mantiene la condición de mayor proveedor de gas natural para Brasil”

Este lunes, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, firmó un acuerdo con cinco ejes con el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva. El mandatario brasileño indicó que Bolivia permanece como una fuente segura y mantiene su condición de mayor proveedor para Brasil y abrió la posibilidad de incrementar el volumen de gas exportado.

"En un contexto internacional marcado por conflictos que amenazan la provisión segura de combustibles, Bolivia permanece como una fuente segura y mantiene la condición de mayor proveedor de gas natural para Brasil. Conversamos sobre la posibilidad de ampliar los investimientos en esta área e incrementar el volumen exportado para el mercado brasileño", sostuvo Lula.

Expuso además que el gasoducto Brasil-Bolivia ha servido para el crecimiento de la industria brasileña y del sector hidrocarbónico boliviano. Asimismo, mencionó que se busca avanzar en obtener acceso fluvial al Atlántico.

En esa línea, dijo que el año pasado, Brasil presentó un proyecto de acuerdo tripartito con Bolivia y Paraguay para el "aumento de la inagotabilidad de la hidroeléctrica del río Paraguay".

Indicó que otro pilar estructural es la cooperación energética. "Hace décadas, Petrobras ha ayudado a construir en Bolivia una de las experiencias más importantes de integración energética de América Latina", destacó.