Terminal de Santa Cruz cierra temporalmente sus puertas previo a la segunda vuelta electoral

La Terminal Bimodal cerró sus puertas temporalmente este sábado a pocas horas de dar inicio a la segunda vuelta electoral para la Gobernación en el departamento cruceño.

A partir de las 16:00 horas de este sábado permanecen cerradas las puertas de la Terminal de Buses de la capital cruceña, debido a que se restringen los viajes, previo a la jornada electoral de este domingo 19 de abril.

El último bus salió a las 15:00 horas de esta jornada y se prevé que se retome labores a partir del lunes a las 06:00 horas, una vez finalizada la jornada electoral.

Debido al auto de Buen Gobierno, que rige en cinco departamentos del país donde se irán a un balotaje para elegir gobernador, la circulación vehicular queda restringida durante toda la jornada del domingo.

La suspensión de salidas de buses a nivel nacional también rigen en Tarija, Oruro, Chuquisaca y Beni, donde se realizará la segunda vuelta.