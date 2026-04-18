Este domingo, más de 3,4 millones de bolivianos definirán las gobernaciones en cinco departamentos

Este domingo es clave para el futuro de cinco departamentos de Bolivia. En total, 3.437.951 bolivianos están convocados a las urnas este domingo para definir el futuro de sus gobiernos departamentales.

En Santa Cruz, los electores habilitados son 2.038.004; otro los departamentos en la segunda vuelta es Chuquisaca, con 370.517 habilitados; en Tarija, 381.657; en Beni, 288.397 y en Oruro, 359.376.

En Chuquisaca se disputarán la Gobernación Luis Ayllón de Gente Nueva (AGN) contra Franz García de Patria Unidos. En Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, de Libre, contra Otto Ritter, de Santa Cruz para Todos.

En Beni, la disputa será entre Jesús Egüez Rivero, de Patria Unidos y Hugo Vargas Roca, del MNR; en Oruro, Edgar Sánchez de Jach'a contra Oscar Chambi, de Patria - Oruro. Mientras, en Tarija, la disputa estará entre Adrián Oliva, de Patria y María René Soruco, de CDC.