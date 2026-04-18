Bolivia se quedó sin energía, perdió con Venezuela y no logró clasificar al Mundial Sub-17

Fútbol
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Publicado el 18/04/2026 a las 18h45
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La Selección boliviana de fútbol Sub-17 se quedó sin gasolina en los partidos más importantes y no logró clasificar al Mundial. Este sábado dejó escapar su última chance al perder con Venezuela por la mínima diferencia.

La Verdecita había ilusionado tras ganar a Perú (2-0) y empatar con Argentina (1-1), pero el esfuerzo hecho en la fase de grupos le terminó pasando factura en el repechaje.

Y es que tanto hoy como el encuentro del anterior jueves ante Chile se vio que el equipo nacional se quedó sin gasolina. Físicamente fue ampliamente superado y eso marcó la diferencia.

De hecho, en el partido de este sábado ante Venezuela Bolivia empezó con un juego agresivo, tratando de imponer una intensidad y presión alta. Por eso, fueron en los primeros minutos que tuvo sus mejores oportunidades de gol, pero con su goleador, Nabil Nacif, siempre marcado hasta por tres rivales, no tuvo efectividad.

El resto físico boliviano duró 30 minutos, pues se notó que poco a poco la intensidad fue cuesta abajo y Venezuela supo aprovecharlo.

La 'Vinotinto' apeló a mantener un orden defensivo y lanzar pelotazos a las espaldas de la defensa boliviana, sabiendo que el retroceso costaba cada vez más a la Verdecita.

Y así llegó el gol. Un largo pelotazo encontró a los dos centrales adelantados, los laterales - al igual que sucedió ante Chile- tardaron en demasía en recuperar sus puestos y esta vez el arquero boliviano se precipitó en salir a cortar el balón. Andy Saavedra lo aprovechó y con un toquesito suave logró anotar el único gol del partido poco después de la media hora del encuentro.

El gol hizo que Venezuela se refirme en su estrategia. Desde ahí hasta el final del partido cedió el balón a Bolivia. Siempre priorizando tener una línea defensiva ordenada y sólida y mandando pelotazos cada vez que recuperaba el balón.

Así, Venezuela tuvo al menos 3 contragolpes en la etapa complementaria para aumentar el marcador, pero siempre tomó malas decisiones para lograr concretar sus oportunidades.

Bolivia, en cambio, nunca encontró los espacios ni la capacidad para inquietar a una bien plantada defensa venezolana, que controló a Nacif y con eso cortó todas las alas a una verdecita que solo inquietaba con tibios remates de larga distancia.

Así, los minutos se consumieron y la Selección Sub-17 siguió los mismos pasos que la Mayor, cayendo en el partido decisivo que le daría el paso al Mundial.

 

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