Hugo Dellien vence a Prado y se corona campeón del Bolivia Open 2026

Tenis
Unitel
Publicado el 18/04/2026 a las 20h16
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El tenista Hugo Dellien se coronó campeón del Bolivia Open por primera vez en su carrera tras vencer en la gran final del torneo al cruceño Juan Carlos Prado, quien dio batalla hasta el final en un emotivo partido disputado en el club de tenis Santa Cruz.

El 'Tigre de Moxos' trabajó bastante para doblegar al joven Prado Angelo, imponiendo su experiencia en el circuito ATP para vencer en dos sets con un marcador de 6-4 y 7-5 en la final entre bolivianos.

Dellien llegó hasta la final tras superar en las fases previas a los argentinos Máximo Zeitune, Juan Estévez, Santiago Rodríguez Taverna y Valerio Aboian.

El representante nacional, de 32 años, se convirtió en el primer tenista boliviano en ganar el título del Bolivia Open en la quinta edición del torneo, ya que en los anteriores años el torneo fue dominado por argentinos.

El torneo disputado en el club de tenis Santa Cruz tuvo como ganador a Hugo Dellien y como subcampeón al cruceño Juan Carlos Prado. El campeonato repartió una bolsa de $us 110.000, la más alta en la historia del tenis boliviano.

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