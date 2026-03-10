Los precios del petróleo se derrumban tras las declaraciones de Trump

AGENCIAS
Publicado el 10/03/2026 a las 8h54
Wall Street y los mercados energéticos atravesaron una sesión marcada por la volatilidad luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declarara a CBS News que la guerra contra Irán está “muy completa, prácticamente terminada”. Estas declaraciones provocaron un cambio brusco en el rumbo de las cotizaciones bursátiles y del crudo, que durante la jornada alcanzaron máximos no vistos desde 2022.

En la apertura de ayer, los precios del crudo Brent y West Texas Intermediate (WTI) superaron los 118 y 119 dólares por barril, respectivamente, impulsados por la casi total paralización del tráfico a través del Estrecho de Ormuz. El Brent, referencia europea, llegó a escalar un 6,76% en la jornada y el WTI avanzó hasta un 31% en la sesión asiática, ambos alcanzando niveles similares a los registrados tras la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, la tendencia se revirtió tras las palabras del mandatario estadounidense: los precios del petróleo comenzaron a retroceder hasta cerrar la jornada por debajo de los 100 dólares. El Brent terminó en 98,96 dólares y el WTI retrocedió hasta 85 dólares después del cierre, de acuerdo con los datos del mercado de futuros de Londres y Nueva York.

Trump aseguró que Irán “no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea” y que su gobierno está considerando tomar el control del Estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

Antes de estas declaraciones, Irán había amenazado con incendiar barcos en esa vía marítima, lo que elevó los temores a un cierre prolongado y a nuevas subidas del crudo.

El mandatario también indicó que las capacidades militares iraníes han sido gravemente dañadas tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel desde finales de febrero.

Según el presidente, las fuerzas iraníes han perdido gran parte de su infraestructura militar.

“No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea”, declaró.

Sostuvo, además, que el arsenal de misiles de Irán ha quedado muy reducido y que sus drones están siendo destruidos.

“Sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo derribados por todas partes, incluso sus instalaciones de fabricación de drones”, afirmó. “Si miras bien, no les queda nada desde el punto de vista militar”, agregó el líder republicano.

Las declaraciones representan la evaluación más contundente del presidente estadounidense sobre el estado de la guerra desde que comenzaron los ataques el 28 de febrero. Trump añadió que las operaciones militares se encuentran “muy por delante” del calendario que había estimado inicialmente, que situaba la duración del conflicto entre cuatro y cinco semanas.

De acuerdo con CBS, el mandatario también sugirió que el final de la guerra podría depender en gran medida de su propia decisión política. Cuando se le preguntó si el conflicto podría terminar pronto, respondió: “Que termine está en mi mente, no en la de nadie más”.

Las palabras del presidente se produjeron en un momento de alta volatilidad en los mercados internacionales, donde los inversores siguen de cerca cualquier señal sobre la evolución del conflicto en Oriente Próximo. 

Las tensiones políticas en la nación iraní también han añadido incertidumbre al conflicto. Tras la muerte del anterior líder supremo, Ali Khamenei, el país nombró como sucesor a su hijo Mojtaba Khamenei.

