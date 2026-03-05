Las Jornadas Culturales llegan renovadas

Redacción Central
Publicado el 05/03/2026 a las 8h58
Del 23 de marzo al 25 de abril se desarrollarán las Jornadas Culturales Plurinacionales, un proceso nacional de diálogo y participación ciudadana para construir el Plan Nacional de Fomento al Desarrollo Cultural de Bolivia.

La titular del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía (MTSCFyG), Cinthya Yáñez, explicó que en este encuentro “se requiere diseñar y ejecutar un Plan Nacional de Fomento al Desarrollo Cultural que movilice a las instituciones culturales, a los productores y trabajadores culturales, a los creadores de todos los niveles de gobierno, de todos los departamentos y municipios, de todos los pueblos indígenas del país”.

“No vamos a construir este plan de arriba abajo, es decir, dictando nosotros lo que se va a hacer y esperando que los demás acaten. La cultura solo florece en un ambiente de libertad y participación. Por eso el Plan Nacional de Fomento al Desarrollo Cultural se elaborará en las Jornadas Culturales Plurinacionales”, dijo.

En las Jornadas participarán los ministerios de Cultura y de Educación, la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, sus centros y repositorios, las reparticiones culturales de las gobernaciones y municipios, así como gestores culturales y artistas, las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos indígenas, las comunidades interculturales y afrobolivianas, las instituciones académicas, el sector privado cultural, y la cooperación internacional. 

El viceministro de Culturas y Folklore, Andrés Zaratti, manifestó que las Jornadas Culturales no buscarán generar diagnósticos, sino pasar a la acción, aprovechando una coyuntura oportuna. Señaló que se decidió retomar este instrumento —realizado anteriormente en dos ocasiones— para crear un espacio de encuentro entre la ciudadanía y el Estado, así como entre el Gobierno Cetral, la instancia cabeza del sector Culturas y otras entidades con atribuciones vinculadas al ámbito cultural.

Las Jornadas Culturales se realizarán en los nueve departamentos y el municipio de El Alto, tanto en modalidades presenciales como virtuales, con el siguiente cronograma: Oruro: 23 y 24 de marzo; El Alto: 25 de marzo; Pando: 27 y 28 de marzo; La Paz: 30 y 31 de marzo; Cochabamba: 6 y 7 de abril; Santa Cruz: 8 y 9 de abril; Beni: 10 y 11 de abril; Sucre: 20 y 21 de abril; Potosí: 22 y 23 de abril, y Tarija: 24 y 25 de abril.

