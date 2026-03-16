Avanza la investigación del caso Marset: hallan máscaras y revisan cajas

País
Redacción Central
Publicado el 16/03/2026 a las 9h36
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La Policía Boliviana y la Fiscalía avanzan con la investigación del caso Marset tras la captura del narco uruguayo el pasado 13 de marzo en un barrio residencial de Santa Cruz. Ayer, se hallaron dos máscaras hiperrealistas que usaba para adulterar su identidad y se revisan las dos cajas fuertes. 

Dos cajas fuertes de gran tamaño incautadas durante los operativos contra la organización criminal de Sebastián Marset se han convertido en el nuevo foco de las investigaciones en Bolivia, debido a la información que podrían contener sobre el funcionamiento de su red, reportó Abi

Las cajas fueron halladas junto a otros bienes vinculados al caso, entre ellos avionetas, vehículos de alta gama y propiedades, cuyo valor preliminar asciende a aproximadamente 15 millones de dólares. No obstante, los investigadores consideran que el contenido de estos dispositivos de seguridad podría tener un valor mucho mayor desde el punto de vista investigativo.

De acuerdo con el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, la apertura de las cajas fuertes se realizará bajo un estricto protocolo legal para garantizar la validez de los elementos que puedan encontrarse.

El procedimiento contará con la presencia de fiscales especializados en sustancias controladas, efectivos policiales y notarios de Fe Pública, quienes certificarán cada objeto o documento hallado durante el proceso.

Las autoridades no descartan que en las cajas se encuentren libretas o documentos con información sobre rutas, contactos y registros contables relacionados con actividades de narcotráfico.

Máscaras 

La Policía encontró máscaras hiperrealistas de silicona que habrían sido utilizadas por Marset para evadir controles de identidad.

Según las autoridades, las máscaras reproducen con precisión rasgos faciales, arrugas y poros, lo que les permitiría engañar incluso a sistemas de reconocimiento facial. Estos implementos podrían haber facilitado desplazamientos sin ser identificados.

Aunque este tipo de máscaras tiene aplicaciones legítimas en el cine, la medicina o la seguridad, también pueden ser utilizadas para cometer fraudes. 

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