El Gobierno instruye liberar todas las tarjetas de crédito y débito para transacciones en el exterior

En conferencia de prensa, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, informó que se dio la instrucción a todo el sistema financiero para liberar todas las tarjetas de crédito y de débito para uso en transacciones en el exterior.

"A partir de este momento se ha dado la instrucción al sistema financiero de liberar todas las tarjetas de crédito y debito para compras en el exterior, pago de servicios en plataformas digitales y cualquier operación con el exterior", aseveró el Ministro la mañana de este lunes.

Espinoza, en ese sentido, recalcó que a partir de mañana, martes, se podrá usar las tarjetas de crédito y débito de manera irrestricta para compras en y desde el exterior y estará limitado "solo por la capacidad de pago del usuario".

Eso sí, especificó que en el caso de las tarjetas de débito su uso estará sujeta a un "monto mínimo" de 500 dólares mensuales.

"Cualquier usuario de tarjetas de débito podrán hacer compras de por lo menos 500 dólares", aseguró.

Asimismo, señaló que el tipo de cambio para las transacciones desde el exterior será el del valor referencial" que se actualiza de manera constante por el Banco Central de Bolivia (BCB).

Espinoza, en esa línea, aseguró que la decisión "permitirá volver a un escenario de normalidad" y el impacto "va a ser importante".

"A partir de ahora los más de 2.7 millones de usuarios de tarjetas podrán normalizar sus actividades económicas", sentenció.