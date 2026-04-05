Hugo Dellien termina una gran semana en Brasil y logra un subcampeonato

Hugo Dellien cumplió con una gran semana en Brasil al lograr el subcampeonato del Challenger de San Leopoldo, donde este domingo cayó en la final de singles con el argentino Facundo Díaz (5-7, 6-2 y 6-4), según un reporte de la Federación Boliviana de Tenis.

Dellien pasa por un gran momento, pues antes de este certamen fue semifinalista en el Challenger de Sao Paulo.

Por ser finalista en el torneo brasileño, que el sábado tuvo como campeón de dobles a Boris Arias con el danés Johannes Ingildsen, se aseguró 44 puntos para el ranking ATP.

Dellien inició como el segundo de la competición y su camino hacia la corona fue el siguiente.

En primera ronda venció al brasileño Eduardo Ribeiro (4-6, 6-1 y 6-2), en octavos de final ganó al argentino Gonzalo Villanueva: 7-6(2) y 6-4, en cuartos de final superó al también argentino Lautaro Midón: 7-6(6) y 6-1, mientras que en semifinales derrotó al local Gustavo Heide (6-3 y 7-5).

Este domingo por la mañana disputó la gran final con Díaz, séptimo favorito al título. Jugaron en la cancha central de la Sociedad de Tenis Club San Lepoldo, donde el nacido en Trinidad tuvo un gran inicio al ponerse rápidamente arriba en el marcador (5-1) con dos quiebres de servicio (en el primer y quinto game).

No obstante, llegó la reacción del argentino, que comenzó a hacer puntos e igualó el marcador (5-5).

Fue ahí que se vio la fortaleza mental de Dellien para no decaer y pudo sacar el set adelante y ganar.

La segunda cancha fue mucho más pareja, ninguno de los dos cedía en su servicio, hasta que en el sexto y octavo game el argentino le quebró a Dellien para vencer.

Con el 1-1 todo pasó a definirse en el tercer y último set, en el que nuevamente se hicieron fuertes en sus servicios, pero el argentino fue muy eficaz con los puntos que logró y ganó el partido luego de dos horas y 58 minutos de partido.