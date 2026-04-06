"Esto se acabó": el presidente Paz afirma que exautoridades deben responder ante la justicia

Tras denunciar una millonaria afectación económica al país por las contrataciones directas durante dos décadas, el presidente Rodrigo Paz afirmó este lunes que exautoridades deberán responder ante la justicia por el manejo de recursos públicos. Remarcó que ese proceso no responde a una "venganza", sino a la obligación de rendir cuentas ante el país, luego de la eliminación de este sistema en el Estado.

"¡Esto se acabó! Estamos derrotando al Estado tranca, al Estado cloaca. Varios de los autores ya están en la cárcel, varios exministros ya están en la cárcel y muchos de ellos van a ir a la cárcel porque tienen que responder, no en un sentido de venganza, sino en un sentido de responder ante la justicia y ante el país. ¿Qué hicieron con esos más de 100 millones de dólares y los poco más de 7.400 millones de bolivianos?", cuestionó el mandatario.

La declaración se dio después de la aprobación del Decreto Supremo 5600, norma con la que el Gobierno elimina de forma definitiva 161 disposiciones que permitían la contratación directa en el Estado. Paz estuvo acompañado por los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo y, de Economía, José Gabriel Espinoza.

Según explicó, 105 de esas normas habilitaban el manejo discrecional de recursos sin límites claros, lo que -en su criterio- consolidó una estructura de corrupción en distintos niveles del Estado.

"El requisito era ser amigo, pariente o del partido", sostuvo el Presidente, al referirse a los mecanismos de acceso a contratos públicos durante gestiones anteriores.

Como ejemplo, mencionó el museo de Orinoca, donde -afirmó- se invirtieron más de $us 8 millones en una infraestructura sin uso. También hizo referencia a hospitales, unidades educativas y otras obras que no cumplieron su finalidad.

El mandatario aseguró que este sistema no solo operó en el Gobierno central, sino también en gobernaciones y municipios, donde -dijo- se convirtió en un incentivo para la disputa de cargos públicos.

"Ese era para muchos el verdadero incentivo de por qué ser alcalde, gobernador o autoridad nacional", afirmó.

Paz indicó que el Decreto Supremo 5600 forma parte de un proceso más amplio de reformas. "No solo estamos ordenando la casa, también estamos liberando la economía paso a paso", señaló.

En la parte final de su intervención, pidió unidad y coordinación entre regiones para enfrentar la situación del país y encarar una nueva etapa tras lo que calificó como "20 años de un modelo de corrupción".