Hasta este lunes, 5.111 vehículos reciben compensaciones por gasolina desestabilizada, según YPFB

De acuerdo a datos del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), las compensaciones por gasolina desestabilizada alcanzaron a 5.111 vehículos a nivel nacional, informó este lunes Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Según el reporte de la estatal petrolera, en cuanto al monto global por compensaciones, a primeras horas de esta jornada, el sistema registra Bs 9,29 millones entre transferencias en cuentas y retiros en ventanilla del Banco Unión.

YPFB aseguró que se continúa trabajando en la revisión de los casos pendientes para garantizar que cada solicitud sea atendida bajo criterios técnicos y de transparencia para generar una compensación justa.

La fecha límite para hacer los reclamos por la gasolina desestabilizada vía Whatsapp es el 15 de abril; no obstante, los casos especiales serán atendidos hasta el 30 del presente mes.

Para consultas sobre el estado del trámite de compensación los usuarios pueden comunicarse con el 50850088 de atención al cliente y para el registro en el SREC está disponible la línea de Whatsapp 72150600, o visitar las redes sociales oficiales de la estatal.