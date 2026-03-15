Las campañas ingresan en la recta final, a siete días de las subnacionales

Hasta el jueves 20 marzo tienen los candidatos a las alcaldías y gobernaciones del país la última oportunidad para convencer a sus electores para que voten por ellos.



Desde el 20 de marzo, dentro de cuatro días, rige el silencio electoral y los postulantes desde esa fecha ya no pueden realizar ningún tipo de declaración pidiendo votos, porque pueden ser sancionados por los respectivos tribunales departamentales de cada región.



En Cochabamba, hoy será una gran oportunidad para que los postulantes a la alcaldía de Cercado puedan cosechar los votos de los ciudadanos indecisos en el debate organizado por el Tribunal Electoral Departamental (TED) a las 21:00 y que será transmitido por las redes sociales del ente electoral y el canal digital de ATB.



Pese a que algunos candidatos como Manfred Reyes Villa, de APB-Súmate, han adelantado que no participarán de ese espacio para difundir propuestas, la actividad promete ser enriquecedora para conocer los planes de los candidatos.



Esta última semana también estará marcada por varias acontecimientos importantes en el ámbito electoral local como la respuesta del Tribunal Supremo Electoral sobre la inhabilitación de la candidata Rocío Molina y Reyes Villa aceptará o no el desafío de Javier Bellott, candidato de Soluciones con Todos, a debatir e idioma quechua a Reyes Villa.



Sin duda será una semana intensa y definitoria, electoralmente hablando antes de que se inicie el silencio electoral.