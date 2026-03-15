Conozca el orden de los debates de candidatos a alcaldes en el eje troncal

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ABI
Publicado el 15/03/2026 a las 18h55
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Tras un sorteo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través de los Tribunales Electorales Departamentales (TED), definió el orden de participación de los candidatos a las alcaldías de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en el marco de las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo.

El Órgano Electoral organiza estos debates con el objetivo de que la población conozca a las candidatas y candidatos que aspiran a las alcaldías, así como sus propuestas y planes de gobierno municipal.

Las presentaciones de los postulantes continuarán este domingo desde las 21:00 hasta aproximadamente las 00:00.

La Paz

El debate entre los 17 candidatos a la alcaldía de La Paz se desarrollará en dos bloques:

Bloque 1

El orden de participación es el siguiente: Hernán Rivera (NGP), Carlos Palenque (Libre), Fernando Valencia (VIDA), Óscar Sogliano (APB-Súmate), Isaac Fernández (A-UPP), Waldo Albarracín (Venceremos), Jhonny Plata (Jallalla) y Mario Silva (PDC).

Bloque 2

Luis Siles (UPC), Jorge Dulón (MTS), Francisco Iturralde (ASP), César Dockweiler (Innovación Humana-IH), Carlos “Nemo” Rivero (Patria Sol), Iván Arias (SPBC), Raúl Daza (FRI), Ricardo Cuevas (MPS) y Miguel Roca (Somos La Paz).

ochabamba

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba definió el siguiente orden de participación: Ronald Unzueta (MTS), Manfred Reyes Villa (Súmate), Giovanni Arzabe (Libre), Francisco Bellot (Soluciones con Todos), Carlos Zavaleta (Alianza Unidos por los Pueblos), Ramón Daza (Patria), Jhon Mendoza (FRI), Cristian Tastaca (PDC), José Carlos Sánchez (NGP) y Rocío Molina (Unidos).

No obstante, Reyes Villa figura en la lista de participantes, aunque previamente anunció que no asistirá al debate electoral.

Santa Cruz

El debate en Santa Cruz se organizará también en dos bloques.

Bloque 1

Paola Cronembold (Nueva Generación Patriótica-NGP), Soo Hyun Chung (Fuerza y Esperanza-FE), Alfredo Solares (Patria Unidos), Angélica Sosa (Santa Cruz Para Todos-SPT), Félix Oros (Movimiento Tercer Sistema-MTS) y Manuel Saavedra (VOS).

Bloque 2

Orlando Peña (AUPP), Carlos Subirana (TODOS), Rosario Schamisseddine (UNIDOS), Gary Añez (Primero Santa Cruz-PST), Rafael Quinteros (Partido Demócrata Cristiano-PDC) y Federico Morón (Unidad Nacional).

Los debates forman parte del proceso electoral previo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo, en las que la ciudadanía elegirá a alcaldes y gobernadores en todo el país.

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