La Selección se prepara y motiva para despedirse de la afición en Santa Cruz

Fútbol
Jhony Mollinedo
Publicado el 12/03/2026 a las 9h20
Los jugadores de la Selección Nacional se motivan a medida que llega la fecha del partido del repechaje mundialista ante Surinam, pero no dejan de lado en el partido amistoso del próximo domingo ante Trinidad y Tobago, a partir de las 16:00 en el estadio Tahuichi Aguilera.

El domingo será la despedida de la Verde de territorio nacional en Santa Cruz, porque un día después deben partir a México para la recta final con miras al repechaje, cuando se enfrenten a Surinam, el 26 de marzo en Monterrey.

Por eso Fernando Nava y Moisés Villarroel, dos de los jugadores convocados por Óscar Villegas, se mostraron entusiasmados con la posibilidad de poder encaminar a la Verde a una cita mundialista.

“Hay que enfocarse primero en el domingo, eso es lo más importante en este momento. En lo particular me siento muy bien, me preparo de gran manera, a fin de llegar en las mejores condiciones”, afirmó Fernando Nava, uno de los jugadores que ha marcado diferencia con su equipo, Always Ready en la Copa de Verano.

Se mostró confiado porque el gol y las jugadas ofensivas puedan generarse en la Selección, para eso se trabajará, afirmó ayer antes del entrenamiento. 

“Todos trabajamos para ser titulares, eso mejora el trabajo grupal, por eso en cada entrenamiento nos exigimos al máximo para tener competividad en la Selección”, acotó el atacante cruceño.

Nava fue claro al manifestar que hay compromiso y responsabilidad en el campo de juego, algo que el seleccionador les exige a diario, según manifestó.

Moisés Villarroel, por su parte, mencionó que, si bien tienen que jugar el domingo, pero todos están con el objetivo puesto en Surinam. “Es el partido más importante de mi carrera, hay que ganar ese partido para luego pensar en Irak y clasificarnos al Mundial, queremos volver a jugar un torneo de esta importancia, vamos a dar todo por llegar a eso”, dijo el capitán de Blooming.

La Selección Nacional cumplirá hoy por la mañana su tercer entrenamiento en Santa Cruz, en el estadio Tahuichi Aguilera.

En Oruro

El presidente de la FBF, Fernando Costa, estuvo presente ayer en Oruro, para inaugurar las obras de la instalación de césped sintético en estadio de la Asociación de Fútbol Oruro, ubicado en la zona de Cala Caja. 

Costa dijo que está con la ilusión al tope porque al igual que la mayoría de los aficionados bolivianos, espera que Bolivia se clasifique al Mundial en el repechaje.

El titular de la FBF estará en Santa Cruz para alentar a la Selección el domingo y despedirla para su cita internacional en México. 

El dirigente destacó ayer la relevancia de obras como las de Oruro, que sirven para impulsar el crecimiento del fútbol en la región, aseguró.

“Este importante proyecto representa un paso significativo para el fortalecimiento y desarrollo del fútbol orureño, ya que permitirá contar con una infraestructura deportiva moderna y adecuada para la práctica y formación de nuevos talentos”, aseguró la FBF en un comunicado.

Junto a Costa, estuvieron el vicepresidente de la FBF, Edwin Callapino, Wálter Humacayo,. 

