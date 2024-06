El transporte pesado advierte con bloqueo indefinido si hasta el 14 de junio Arce no los recibe

Una reunión del transporte pesado determinó que se activará un bloqueo de carreteras indefinido en el país si es que hasta el 14 de junio el presidente Luis Arce no los recibe en una reunión para hacerle conocer sus demandas.

Este martes se cumplió la segunda jornada de movilizaciones del sector que exige la regularización del combustible, provisión de dólares, observaciones a la Aduana Nacional, entre otras demandas.

Pasadas las 18.00 los camiones comenzaron a retirarse de los diferentes puntos de bloqueo que fueron instalados en varios departamentos como Potosí, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz.

"El presidente Luis Arce es quien ni tendría que recibirnos, por esa misma razón, estamos dando otros 10 días al Gobierno donde ya no vamos a dar brazo a torcer, esta vez es un paro movilizado, es un paro que no va a dar opciones", informó a Erbol el presidente de la Cámara Boliviana de Transporte (CBT), Héctor Mercado.

Hasta el momento, dijo que no se tuvo ningún acercamiento o invitación del Gobierno, pero de ser convocados por el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, dijo que no asistirá su sector, aunque se evaluará la solicita de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, pero debe ser con la asistencia del mandatario.

"Yo no entiendo por qué el presidente (Luis Arce) no nos puede recibir, ¿nosotros no somos bolivianos? Tenemos los mismos derechos para que nos puedan recibir y podamos llevar nuestra preocupación hacia el presidente", añadió.

Debido a los bloqueos de carreteras, cientos de pasajeros y camiones de carga fueron afectados. El Gobierno cuantificó incluso que la medida de presión ocasionó la pérdida de más de Bs 833 millones.

En tanto que en el sector del turismo, por día de bloqueos, la afectación fue de $us 11,4 millones, según el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.