Evismo convierte su congreso nacional en un evento especial tras rechazo de supervisión del TSE

Dirigentes de organizaciones sociales del ala evista cancelan el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) para este lunes 10 de junio en Villa Tunari por el rechazo de supervisión del Tribunal Supremo Electoral (MAS), sin embargo, invitan a evento nacional especial para tomar "decisiones importantes" en el mismo lugar.



Evo Morales, en compañía de los dirigentes en su programa "Evo es Pueblo", manifestó su molestia por la decisión del TSE y acusa al vocal el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe por tener contradicciones y ratifica que el congreso evista fue elaborado con las normas establecidas.



Por su parte, Ponciano Santos, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) del ala radical del MAS, expresó que el congreso fue cancelado para convertirlo en un evento nacional especial.



En la misma línea, la ejecutiva de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, Juanita Aniceta, expresa que el TSE tiene "miedo" a supervisar el congreso del ala radical del MAS y acusó a Luis Arce y David Choquehuanca de traicioneros.



"Sabemos que es el miedo al pueblo organizado, no hay donde perderse, de esta manera manejan al Tribunal Supremo Electoral, así no vengan a supervisar a nuestro congreso, nuestras bases están en camino, los hermanos están haciendo todo lo posible para llegar a Villa Tunari", aseveró Aniceta.



"Nos vamos a ver en las carrerteras"



La cancelación del congreso evista no fue el único anuncio de los dirigentes, pues afirman que las decisiones del TSE les "agota la paciencia" y advierten con movilizaciones en las carreteras y en las ciudades del país.



"(...) vamos a tener serios problemas con los vocales, vamos a vernos en las carreteras cara. Están violando los derechos del pueblo boliviano", expresó el dirigente de la CSUTCB, Santos.



Otro de los dirigentes, aseveró también, "esto ya molesta, se va a tomar las decisiones en este encuentro de que es lo que se va a hacer, el gobierno nos ha traicionado para utilizar al TSE. Se nos está agotando la paciencia, el tema legal ya no vamos a poder atajar a las bases y vamos a salir a las calles ni sus policías no van a aguantar, van a salir al campo y a la ciudad".