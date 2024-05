Evo Morales: “he tenido que evitar que se apruebe la expulsión de Lucho y David”

Cuando se le consultó al expresidente Evo Morales del porqué no se consideró la expulsión del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca de las filas del Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Morales señaló que él evitó que se apruebe la expulsión de ambos jefes de Estado.

“Hemos demostrado (…) que Lucho y David (Luis Arce y David Choquehuanca) no son gobierno de MAS-IPSP, no es política de MAS proteger la corrupción, robar en familia, ese es problema de Lucho y David. Con toda sinceridad debo decirles que, en el ampliado de Cuatro Cañadas, se planteó la expulsión o renuncia de (Lucho y David), he tenido que evitar que se apruebe la expulsión o renuncia”, sostuvo Morales.

Además, el presidente del MAS-IPSP precisó que en un amplio debate determinaron dejar que el actual gobierno concluya su gestión.

“En dos oportunidades debatimos en la Federación del Trópico y dijimos que el presidente Luis Arce tiene que terminar su gestión (y) cambie a malos ministros que roban, son narcos y mentirosos. En nuestra agenda no está que haya expulsión o renuncia, sino que haga buena gestión”, concluyó el presidente del MAS-IPSP.