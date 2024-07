Del Castillo descarta "autogolpe" y revela que Policías estaban listos para disparar

En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó las investigaciones sobre el fallido golpe de Estado ocurrido hace una semana en la plaza Murillo.

Del Castillo hizo un detallado recorrido de lo sucedido en esa tensa jornada. Reveló que hay pruebas que demuestran que el entonces comandante del Ejército infiltró personal de inteligencia en la seguridad de Arce, del Regimiento de Infantería 1 Colorados de Bolivia Escolta Presidencial.

“Era gente de Inteligencia que le informaba todo lo del Presidente a Zúñiga,” afirmó el ministro. Como resultado de estas acciones, el comandante del Regimiento Colorados, Roberto Argondoña, se encuentra detenido.

El miércoles 26 de junio, Zúñiga irrumpió en la plaza Murillo con efectivos armados, vehículos blindados y tanquetas. En una conferencia frente al Palacio Quemado, anunció su intención de “tomar” la Casa Grande del Pueblo en La Paz. Al ingresar al Palacio de Gobierno, fue abordado por Arce, ante quien se insubordinó. Sin embargo, la situación no escaló y Zúñiga abandonó la plaza, siendo aprehendido por la Policía a las 19:02 horas.

Del Castillo subrayó que si Zúñiga hubiera intentado detener a Arce, el contingente de policías habría reaccionado de inmediato.

“Cuando fui a la plaza Murillo, la Policía me dijo que todo estaba listo para defender la democracia. Pero el Presidente me ordenó que no haya despliegue, que si la Policía se desplegaba a edificios iba a pasar algo peor que en 2003, y que se debía evitar a toda costa víctimas humanas.”También existía la amenaza de un posible “fuego cruzado” con la avanzada militar que ya estaba en el Palacio si se ordenaba la detención de Zúñiga.

Hasta la fecha, hay 10 personas detenidas preventivamente, 12 beneficiadas con medidas sustitutivas y una persona en proceso de entrevista policial en la Felcc. La investigación continúa, y el ministro Del Castillo prometió que todos los implicados serán llevados ante la justicia para responder por sus acciones.