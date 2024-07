Gabriela Zapata denuncia a su madre y exige la tutela de su hija

La expareja de Evo Morales, Gabriela Zapata, denunció a su propia madre y está solicitando la restitución de la tutela de su hija. La menor ha estado bajo la custodia temporal de sus abuelos maternos desde 2017, cuando Zapata fue encarcelada.

El pasado viernes, Zapata presentó una solicitud formal para recuperar la tutela de su hija. Sin embargo, la menor manifestó su deseo de continuar viviendo con sus abuelos, una situación que fue confirmada por Tatiana Herrera, directora de Género Generacional de la Alcaldía. "La menor no quiere convivir con la madre, quiere tener contacto, pero ella está familiarizada con los abuelitos y considera que la mamá (Gabriela Zapata) es muy inestable," explicó Herrera a Unitel.

La situación se agrava aún más con la reciente denuncia de violencia intrafamiliar que tanto Zapata como su madre han presentado mutuamente. El Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) tomó el caso bajo su custodia y está llevando a cabo una investigación.

Herrera señaló la falta de cooperación de las denunciantes, ya que no han proporcionado información crucial para la investigación, como detalles sobre los hijos de Zapata y la situación familiar completa. "Al momento de intervenirse, no quieren aportar todos los datos que se deberían tener, como el número de hijos que tiene ella, los padres, etc.", lamentó Herrera. Aseguró que tomarán las medidas necesarias para garantizar el bienestar de la menor, respetando su deseo de permanecer con sus abuelos. "Precautelaremos la decisión de la menor que no desea retornar con su progenitora," aseguró.