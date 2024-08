Montaño: Bloqueo de transportistas es el inicio de un nuevo golpe de Estado

"Yo no puedo decirte si voy a ser o no candidato hasta no ver la convocatoria", así respondió el Ministro de Justicia Iván Lima respecto a la posibilidad de postularse a Fiscal General del Estado. Ver más Lima: "No puedo decir si voy a ser o no candidato a fiscal general hasta no ver la convocatoria"

El Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas (FFAA) determinó la baja definitiva de cinco generales implicados en el golpe de Estado fallido del pasado 26 de junio. Ver más Ordenan baja definitiva de cinco generales implicados en el intento de golpe de Estado

El dirigente del transporte federado de Cochabamba, José Orellana, calificó de contundente el paro del sector y afirmó que esperan que el abastecimiento de combustible se normalice. Ver más Transporte federado dice que el paro es "contundente" y pide una "solución sostenible" a la falta de diésel