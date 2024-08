Evo dice que no tiene miedo de ir al referendo y que le piden que salve a Bolivia

La mañana de este domingo, el expresidente Evo Morales dijo que no tiene miedo de que su eventual candidatura a la Presidencia sea definida en un referendo, pero también afirmó que el mandato del presidente Luis Arce debe estar sometido a la definición del soberano.

"No tengo miedo. Si el pueblo me dice que Evo no vuelva (a ser candidato), excelente, me voy feliz a mi casa. Y si el pueblo no aprueba a Lucho, que pague sanciones", dijo Morales cuando fue entrevistado en su programa dominical.

En su encuentro desde radio Kausachun Coca, Morales se mostró confiado sobre el resultado del referendo en el tercer tema propuesto por el Presidente Luis Arce, en el mensaje del 6 de agosto, que el soberano si debe haber o no la reelección continua en la Presidencia.

"Yo tengo mucha confianza, el pueblo va a decir que habiliten a Evo, que está habilitado, eso va a ser. Si hay referéndum quiero que haya para eso (con una) pregunta nada más. Va a ser un voto castigo para Lucho Arce", afirmó Morales.

Sin embargo, Morales aseguró que el referendo anunciado por Luis Arce es contrario a la ley, argumentando que, según el artículo 87 de la Ley del Régimen Electoral, no pueden superponerse calendarios electorales de diferentes procesos. Dijo que si es posible llevar a cabo dos actos electorales simultáneamente, se deberían mantener las elecciones primarias cerradas bajo la supervisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya que considera que estas son la base de la democracia de los partidos y movimientos políticos.

Salvar a Bolivia

Su posición en torno al tercer tema propuesto por Arce tiene que ver con el planteamiento político del evismo de que Morales salvará a Bolivia.

"Me dicen que solo contigo podemos salvar a Bolivia, pero yo les digo que debe haber unidad. Bolivia tiene solución, todos tenemos que poner el hombro, porque ahora necesitamos el voto de todos", dijo Morales, como parte de la campaña que su corriente dentro del MAS puso en marcha.

Criticó duramente a Luis Arce, acusándolo de "seguir destrozando Bolivia". Señaló que, aunque el pueblo tiene derecho a ser consultado sobre el tema del combustible, considera que este es un asunto administrativo que debería ser resuelto por el presidente Arce.