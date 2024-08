Senado aprueba en su estación en grande el proyecto de ley de suspensión de Primarias

El pleno de la Cámara de Senadores, aprobó este miércoles en su estación en grande el proyecto de ley de suspensión de las Elecciones Primarias.

Tras su aprobación, el proyecto pasó a ser discutido en su estación en detalle con la intervención de opositores y legisladores arcistas y evistas del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En pleno debate en su estación en detalle, la oposición fundamentó que con la suspensión de las Primarias, las elecciones judiciales están viabilizadas para su ejecución, sin embargo, dijo que exigirán transparencia al proceso que estará en manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

"El MAS le ha fallado a la inclusión, ahora es una élite corrupta, ¿ahora nos quieren hablar de democracia? No nos pueden dar lecciones porque no la tienen. (...) Nosotros ya no queremos a los autoprorrogados", dijo la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos, en su intervención.

Por su parte, el senador evista Elmo Pérez, expresó su rechazo a suspender las Primarias. El legislador dijo que están usando las judiciales para frenar la candidatura de Evo Morales.

"Nuestra posición es clara, no estamos de acuerdo con la anulación de las Primarias. Además, es posible llevar dos elecciones (primarias y judiciales). Todo esto está bajo una estrategía" dijo el senador evista.

Con la aprobación de la suspensión de las primarias, el Tribunal Supremo Electoral podrá enfocarse en las elecciones judiciales.

Además, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, explicó que es posible desarrollar dos comicios a la vez (primarias y judiciales), sin embargo, lo recomendable es separar la votación por los magistrados del Órgano Judicial de la elección de candidatos.