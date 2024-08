Arce defiende referéndum y dice que la subvención afecta “las arcas del Estado”

El presidente del Estado, Luis Arce, defendió ayer el referéndum propuesto por él y cuyas preguntas ya remitió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) ayer, sobre si se debe mantener o no la subvención a los combustibles y aseguró que esa medida afectó gradualmente a las arcas del Estado.

Durante un acto por el aniversario de los trabajadores petroleros, ayer en Santa Cruz, el mandatario recordó que, si bien esa política (subvención) no fue tomada por su gobierno ni de los anteriores, ocasionó efectos en la economía del país.

El Presidente también subrayó que el Gobierno respetará la decisión del pueblo boliviano en el próximo referéndum, en referencia a las críticas surgidas sobre las preguntas planteadas, las cuales han sido consideradas inconstitucionales por varios analistas y políticos.

“Es importante decir que nosotros vamos a acatar lo que determine el pueblo boliviano en el próximo referéndum”, aseguró. Entre las cuatro preguntas que el Ejecutivo envió ayer al TSE para el referéndum, dos están relacionadas con la continuidad o no de la subvención a los combustibles (gasolina especial y diésel), una a la redistribución de los escaños parlamentarios y la cuarta a reelección presidencial continua o discontinua.



Crítica de analistas

En tanto, el analista en hidrocarburos Álvaro Ríos dijo a los medios que “el pueblo no está preparado para responder una pregunta como la que hemos visto, totalmente capciosa, que dice si quiere que se levante la subvención. El pueblo le va a decir que no, porque no está preparado, no entiende la macroeconomía, de reservas internacionales, la situación del BCB, de YPFB”.

Para Ríos, las personas que están en función de gobierno tienen que decidir todos los aspectos económicos relacionados al país, como impuestos , exportaciones o quitar subvenciones. “Deben ser resueltos por el Poder Ejecutivo, porque para eso están, para gobernar”, agregó.

Al respecto, el analista económico Fernando Romero dijo que la dos preguntas son ambiguas y que tienen “trampa”, porque las mismas no definirán la continuación o no de la subvención de carburantes en el país.

“Porque las mismas no definirán la continuación o no de la subvención de los carburantes en el país. Nos están consultando si deseamos que la subvención a los carburantes continúe tal como actualmente se encuentra. No están preguntando si se debe quitar o no, si habría que reajustarla, eliminarla total o parcialmente, ni nada de fondo sobre este tema tan importante para nuestra economía”, señaló a las agencias.

Mesa rechaza la consulta

Tras conocerse ayer las cuatro preguntas del referéndum, el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, rechazó la propuesta. Señaló que el Gobierno está deslindando “responsabilidades” con relación a la situación económica que afronta el país. Dijo que con esta consulta se “niega a cumplir con la urgencia debida, la indeclinable responsabilidad que le corresponde de enfrentar la falta de dólares, el contrabando y el desabastecimiento de carburantes”.