Convocatoria para Fiscal General tiene 13 etapas y un plazo de 57 días

La Asamblea Legislativa tendrá un plazo de 57 días para seleccionar al Fiscal General del Estado que remplazará a Juan Lanchipa, quien cierra su mandato el 23 de octubre. Si el proceso no se completa, asumirá el cargo de forma temporal el Fiscal Departamental de Chuquisaca, aseguró el presidente de Diputados, Israel Huaytari.

El plazo está fijado en la sancionada Ley Transitoria para la Selección y Designación de la o el Fiscal General del Estado.

Sólo resta que el presidente Luis Arce promulgue la ley, para que luego la Comisión Mixta de Justicia Plural apruebe la convocatoria.

El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Froilán Mamani, adelantó que se convocará a sesión la próxima semana para aprobar la convocatoria y empiece a correr el plazo.

Compuesta por 41 artículos y 2 disposiciones transitorias, la propuesta fija un plazo de 45 días para las 13 etapas de selección de los postulantes, 2 días para la convocatoria a sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la designación de la o el Fiscal General del Estado por voto de dos tercios de las y los asambleístas presentes y 10 días para la designación de la nueva autoridad que remplazará a Lanchipa.

Las etapas de selección incluyen la publicación de la convocatoria (1 día); presentación de postulaciones (15 días); verificación de requisitos habilitantes comunes y específicos (3 días); publicación de los postulantes habilitados e inhabilitados (1 día); presentación de impugnaciones (2 días); resolución de impugnaciones (4 días); notificación de impugnaciones y publicación de la lista de postulantes habilitados para la fase de evaluación de méritos (1 día).

Además, está la evaluación de méritos (4 días); presentación del recurso de revisión de méritos (2 días); resolución del recurso de revisión de méritos (4 días); notificación de recurso de revisión de méritos (1 día); exámenes orales y exposición de plan de trabajo (5 días); y aprobación de los informes de selección y remisión a la Asamblea Legislativa (2 días).

La evaluación y calificación de méritos tendrá un valor de 200 puntos: 120 puntos por la experiencia profesional y 80 por la evaluación oral y plan de trabajo.

Para pasar a la etapa de designación a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, las y Ios postulantes deben obtener una nota igual o mayor a 130 puntos acumulados.

La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Publico y Defensa Legal del Estado elevará informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional con una lista de un mínimo de 5 y un máximo de diez 10 postulantes poseedores de las mejores notas, para la designación del o la Fiscal General del Estado.

Huaytari indicó que todo el proceso de selección y posesión de la nueva autoridad debe concluir antes del 23 de octubre porque Lanchipa debe dejar la Fiscalía indefectiblemente.

"Si nosotros no designamos hasta el 23 de octubre, de acuerdo a la ley del Ministerio Público asumiría el Fiscal Departamental de Chuquisaca (Mauricio Nava). El fiscal (Lanchipa) no se queda un día más, termina la gestión el 23 de octubre, ahí se queda, no se puede prorrogar", explicó.

El parágrafo primero del artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público señala que "en caso de impedimento temporal por viaje o enfermedad de la o el Fiscal General del Estado, será suplida o suplido por la o el Fiscal Departamental de Chuquisaca"; y en ausencia de éste, lo suplirá el o la Fiscal Departamental de acuerdo con la antigüedad en el ejercicio de 1) funciones en el cargo; 2) funciones en el Ministerio Público y 3) la abogacía.