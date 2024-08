Postulantes a Fiscal General deben cumplir 18 requisitos

Los postulantes a Fiscal General del Estado deben cumplir con 18 requisitos, nueve generales y nueve específicos, señala la Ley 1579 Transitoria para la selección y designación de la o el Fiscal General del Estado publicada en la Gaceta Oficial.

La norma fue promulgada por el presidente Luis Arce el viernes pasado y la Comisión Mixta de Justicia Plural aprobará en unos días la convocatoria a este proceso de selección y designación que abarcará unos 57 días.

Entre los requisitos están: ser bolivianos, haber realizado el servicio militar, no tener pliego de cargo ejecutoriado, no tener sentencia condenatoria, no tener sentencia por violencia familiar, estar inscrito en el padrón electoral, no haber sido fiscal general anteriormente.