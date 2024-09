Senkata: Tribunal detecta errores en la acusación

Ayer empezó el juicio oral contra la expresidenta Jeanine Áñez y otras exautoridades gubernamentales, policiales y militares por las denominada “masacre de Senkata”, ocurrida en noviembre de 2019.



Áñez compareció vía virtual desde el penal de Miraflores sin contar con un equipo jurídico de defensa y rechazó enfáticamente que el Servicio Público de Defensa a las Víctimas (Sepdavi) le proporcione unos abogados de oficio.



El 19 de noviembre de 2019 se registraron hechos de violencia en Senkata que derivaron en una decena de fallecidos y 31 heridos tras un operativo policial- militar.



Según Jorge Valda, abogado de uno de los procesados, el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto habría determinado anular la acusación que presentó el Ministerio Público en el caso Senkata porque no individualizó la participación de cada uno de los procesados y fue devuelto para que se hagan las correcciones en el plazo de 10 días.



El juicio oral contra más de diez procesados es por genocidio, homicidio, lesiones graves y leves. Del total de los coacusados, cinco fueron declarados en rebeldía y apartados.



Valda indicó que otra de las observaciones que hizo el juzgado fue que la comisión de fiscales no fundamentó las pruebas que presentaron por lo que debe ser subsanado, entre tanto, el proceso queda paralizado.



“No habrían señalado la relevancia de las pruebas que han presentado y se anulan las acusaciones del caso Senkata, se le devuelven obrados al Ministerio Público para que corrijan, puesto que no se puede llevar un proceso de esta naturaleza y bajo estas características cuando se pretende forzar la ley y desconocer la Constitución Política del Estado”, puntualizó Valda.