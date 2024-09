Arce revela que rechazó ser el "títere" de Evo y lo reta a resolver sus problemas con las " reglas de la democracia"

En un mensaje presidencial emitido la noche del domingo, el presidente del Estado, Luis Arce, reveló que rechazó ser el "títere" de Evo Morales y ese fue el principal motivo por el que el dirigente cocalero se convirtió en su principal opositor.

En un largo mensaje, en el que el jefe de Estado denunció que Morales busca convulsionar el país por sus ambiciones personales y para tratar de garantizar su candidatura presidencial, Arce retó a Morales a resolver sus problemas "bajo de las reglas de la democracia" y sin afectar a la población con marchas y bloqueos, como amenazó el "evismo".

"Aquí estoy, Evo. No me escaparé y si quieres solucionar un problema que tienes conmigo, porque no acepté ser títere tuyo, vente aquí, te espero y resolvamos ese problema, asumiendo las reglas de la democracia", aseveró Arce. Además, le aclaró a Morales que está inhabilitado a ser candidato en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y no por decisión del Gobierno. En ese sentido, le instó a dejar de lado sus intereses personales y no "arrastrar" al pueblo al enfrentamiento únicamente por sus caprichos y ambiciones de poder.

"Nos estás amenazando a todo el país con paros y bloqueos solamente porque quieres hacer lo que la Constitución Política del Estado no te permite. No soy yo quien te está inhabilitando, es la Constitución por la que votó el pueblo (...). Resolvamos ese problema asumiendo las reglas de la democracia, no arrastres al pueblo al enfrentamiento y a la muerte por tus caprichos y ambiciones de poder", manifestó el jefe de Estado.

Es la primera vez que el presidente responde de manera directa a Morales, y él mismo expresó que, hasta ayer, "aguantó en silencio" los constantes ataques del dirigente cocalero; no obstante, le dejó en claro que no dejará que se afecte a la población y asumirá las acciones que le permite la Constitución Política del Estado. "Basta Evo, hasta ahora he tolerado tus ataques, tus mentiras, tus calumnias en silencio, pero que pongas en riesgo la vida del pueblo, es algo que no voy a tolerar", le señaló Presidente.

En las últimas horas, Morales ratificó su convocatoria a una marcha desde la población de Caracollo (Oruro) hasta la ciudad de La Paz, el martes 17 de septiembre, presuntamente en defensa de la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS), pero principalmente para que lo habiliten para una nueva candidatura rumbo a las elecciones presidenciales de 2025.

"Evo ya te equivocaste una vez queriendo imponer tu candidatura y esa decisión tuvo un alto costo para el pueblo, no te vuelvas a equivocar Bolivia necesita de nuevos liderazgos, necesitas darte cuenta de que el rol tuyo y mío es impulsar esos liderazgos para garantizar la continuidad de un proyecto político que es del pueblo", enfatizó el jefe de Estado al respecto.