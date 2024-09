Lima: "¡Evo Morales, tu tiempo se ha acabado!"

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este miércoles que el expresidente Evo Morales "ha ido muy lejos" con sus movilizaciones y que "tarde tendrá que enfrentar las consecuencias".

"Morales ha ido muy lejos en su delirio y más temprano que tarde tendrá que enfrentar las consecuencias de sus tropelías. El Gobierno -que no lo dude nadie- actuará con la Constitución en la mano y no permitirá que el pueblo sufra más dolor, más muerte y más luto por el trastorno de un sujeto que cree que está más allá de la Ley y que no tiene límites. ¡Evo Morales, tu tiempo se ha acabado!", Dijo Lima en sus redes sociales.

El exmandatario lidera una marcha desde Caracollo hasta La Paz con una serie de exigencias económicas y políticas. El Gobierno asegura que esta movilización busca habilitar por la fuerza la candidatura de Morales.

En otra entrevista, el ministro Lima dijo que no descarta "llevar adelante los procesos penales de manera estratégica".

"Lo que tenemos que garantizarle al pueblo boliviano es que ninguna acción delictiva va a quedar en la impunidad, ese es un compromiso. Segundo, es que vamos a usar las armas del derecho con la pertinencia y la prudencia necesaria para no incrementar el grado de violencia que quiere Evo Morales. Sabemos de su afán de victimización y de cómo se pone a ocultar la mano luego de tirar la piedra. Tercero, el momento que iniciemos la acción penal por los delitos que se han cometido el día de hoy (ayer), ten la seguridad que vamos a incluir a Evo Morales", dijo Lima anoche en Cadena A.