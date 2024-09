Ante anuncio de bloqueos evistas, Policía dice que tratará de "persuadir y dialogar"

El comandante de la Policía, general Álvaro Álvarez, anunció que la estrategia para lidiar con el bloqueo del ala "evista" será dialogar y tratar de hacer entender los perjuicios de esa medida de presión.

"La Policía Boliviana va a cumplir su misión constitucional, vamos a persuadir, vamos a dialogar, vamos a tratar de hacer entender a las personas que están realizando esta medida extrema, que el bloqueo no va a dar economía al país, va a empobrecer el país", dijo Álvarez.

Los "evistas" anunciaron que, el próximo 30 de septiembre, iniciarán el bloqueo nacional de caminos, si es que las autoridades no atienden su pliego petitorio, que incluye temas económicos y la aprobación del Congreso del MAS de Lauca Ñ, por parte del Órgano Electoral.

El general Álvarez aseveró que "la mayor parte de los bolivianos no está de acuerdo con los bloqueos". "De acuerdo también a declaraciones que en los mismos medios han hecho conocer, esto ya no es un afán ni una necesidad del pueblo boliviano, es un afán ya particular", aseveró el jefe policial.

Respecto a la investigación por los hechos de violencia relacionados la marcha "evista", dijo que se envió el caso a la Fuerza Anticrimen e Inteligencia, para que, por ejemplo, se identifique a las personas implicadas.