Lima renuncia tras superar “escollos” y enfrentar “severas dificultades”

Tras la renuncia del ahora exministro de Justicia, Iván Lima Magne, la oposición asegura que es parte de un plan del presidente Luis Arce para posesionarlo como fiscal general interino a través de un decreto. Desde el Gobierno rechazan esta versión y explican que la salida del extitular de justicia se debe a motivos personales.

En tanto, desde el evismo dijeron que es una consecuencia de la marcha y reflejo de las peleas internas en el Ejecutivo.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, rechazó las versiones de la oposición y el evismo y dijo que la renuncia es por motivos personales y tampoco obedece a los caprichos de Evo Morales. El expresidente instó a dejar el cargo a Lima y a otros cuatro ministros el 23 de septiembre bajo la amenaza de no dejar gobernar a Arce.

Respecto a los rumores de que Lima sería nombrado como fiscal general interino, Torrico dijo que no puede opinar.

“El ministro Lima hace un tiempo ya estaba con problemas de salud, eso es lo que tiene que ver. No es un capricho de Morales”, afirmó Torrico.

Lima, en breves palabras vertidas durante la toma de posesión de su sucesor, dijo: “El exministro de Justicia no va a pasar a ser Fiscal General, y no va a ser designado Fiscal General por decreto”.

En la carta que envió al Presidente, no explica las razones de su dimisión y aclara que su renuncia es “irrevocable”. En redes sociales, dice que su renuncia fue aceptada por el Ejecutivo. “Es cierto que no hay mejor recompensa que la satisfacción del deber cumplido. Me voy habiendo entregado lo mejor de mí a mi país, con la seguridad de que lo hecho servirá para que alcance mejores días. Muchas gracias por todo”, expresa Lima en su carta de renuncia.

El exministro afirmó también que en estos más de tres años en el cargo enfrentó “severas dificultades”, y superado “grandes escollos”.

“Con usted, señor Presidente, comprobamos de manera inequívoca que la democracia es un privilegio que debemos preservar a toda costa y que la unidad del país y de los bolivianos es un bien que debemos sustentar todos los días, con mucho esfuerzo y con no menos tenacidad”, aseguró.

Críticas

El parlamentario de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes dijo que Lima será designado fiscal general a través de un decreto supremo para mantener el control sobre la justicia, y que no se debe permitir que el Gobierno usurpe las funciones de la Asamblea Legislativa.

Para el jefe de bancada de CC, Enrique Urquidi, la renuncia de Lima devela que el Gobierno de Arce está en una situación “muy frágil”.

Calificó a Lima como uno de los hombres fuertes de Arce por su alta influencia sobre el Judicial y Ejecutivo.

Por su parte, el diputado de Creemos Erwin Bazán habló de un acuerdo entre Arce y Morales para que Lima asuma el cargo de fiscal general.