Fiscalía de Tarija confirma que inició una investigación contra Evo por presunto estupro y trata

El expresidente, Evo Morales, enfrenta una investigación por la Fiscalía de Tarija en el marco de un proceso judicial por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas. La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez indicó que había un mandamiento de aprehensión contra Evo Morales que no se había ejecutado. Sin embargo, se presentó una acción de libertad en Santa Cruz que anuló dicha orden. Carlos Romero, exministro de Gobierno y aliado de Morales, confirmó la existencia de la orden de aprehensión y la presentación de la acción de libertad,

Según declaraciones de Gutiérrez, ella fue destituida debido a su decisión de proceder con la investigación contra Morales, pese a que habría recibido instrucciones de no actuar en el caso. "A mí me dijeron: te dije que no hagas nada y no lo has hecho", expresó la exfiscal a los medios de comunicación.

Además de Gutiérrez, otros dos fiscales que estaban a cargo de la investigación también habrían sido removidos de sus cargos, lo que ha generado polémica en torno al manejo del caso judicial contra el expresidente.

El exministro Carlos Romero informó en una conferencia de prensa que el proceso contra Morales fue iniciado de manera expedita y sin previo aviso, en un plazo de solo dos horas, y que el caso fue abierto de oficio por la Fiscalía de Tarija. Romero indicó que esta investigación se basa en un informe de Inteligencia de la Policía, que culminó en una imputación formal y una resolución de aprehensión.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de Morales ni de su defensa en relación a la orden de aprehensión.