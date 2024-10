Hay al menos tres denuncias contra Evo por presunta violación, según Del Castillo

En medio de la denuncia abierta en la Fiscalía por trata de personas, el expresidente Evo Morales se pronunció en sus redes sociales para minimizar el caso y aseguró que tampoco le genera... Ver más Evo sobre las denuncias por presunto estupro: "No me extraña ni me preocupa"

El Banco Central de Bolivia (BCB) lanzó este jueves el Bono Navideño 2024, habilitado hasta el 28 de febrero, y espera captar al menos 400 millones de bolivianos. Ver más El BCB lanza el Bono navideño 2024 y espera captar al menos Bs 400 millones

El expresidente Evo Morales es investigado por un caso de presunto estupro y trata y tráfico de personas presuntamente porque en 2015 embarazó a una adolescente de 15 años de Yacuiba, Tarija, que era... Ver más Morales es investigado por un presunto embarazo adolescente en 2015, según resolución fiscal