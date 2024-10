Arce confirma que miembros de los BRICS aprobaron estatus de Estado Asociado para Bolivia

Los países miembros de los BRICS aceptaron en Kazán, Rusia, que Bolivia sea un Estado Asociado, lo que es un paso importante en el objetivo de ser miembro pleno del bloque, informó el presidente Luis Arce.

“Nuestro Estado Plurinacional de Bolivia da un paso fundamental para su ingreso a los BRICS, al haber sido comunicados de la aceptación de los países miembros para ser un Estado Asociado”, confirmó al final de su visita oficial a Rusia.

Las intensas gestiones para formar parte del grupo empezaron en 2023 con la formalización del interés de ser parte de este bloque que tiene como fundadores a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. De las iniciales de los países miembros resulta el acrónimo de los BRICS.

“Este paso (estatus de Estado Asociado) representa el más importante logro de nuestra política exterior con resultados que tendrán un carácter multidimensional abarcando desde la geopolítica, la cultura, economía, finanzas, comercio, entre otros muchos temas, avanzando hacia nuestras metas de crecimiento económico, con industrialización y redistribución de los ingresos”, destacó.

El peso de los BRICS representa el 36% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y el 45% de la población mundial, lo que abre un importante mercado para los países miembros y socios de este bloque que tiene como principio el multilateralismo.

Arce consideró como un paso fundamental el estatus aprobado para Bolivia, en el marco de la Cumbre de los BRICS.

“Hemos realizado importantes gestiones y avances, en la perspectiva de ser miembro pleno de los BRICS, que cada día avanza en la consolidación de un nuevo mundo multipolar basado en la hermandad, inclusión, cooperación y beneficio mutuos; en el marco del respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos”, afirmó.

Los miembros del bloque tienen la posibilidad de formar parte del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) y acceder a recursos económicos. Fue creado en 2015, y cuenta con un capital aproximado de $us 100.000 millones. Solo en 2024 tenía previsto conceder préstamos entre $us 8.000 millones y $us 10.000 millones.

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, apoyaron decididamente la incorporación boliviana en este grupo de naciones emergentes que alientan un mundo multipolar y opuesto al unilateralismo que pregona Estados Unidos.