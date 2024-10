Manfred le dice a Evo que el mundo sabe de su "gusto por las menores" y que obliga a bloquear a gente humilde

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, se lanzó con todo desde la red social X contra Evo Morales a quien le dijo que el mundo entero sabe de su "repugnante gusto por las menores de edad", que es un cobarde y que pronto la justicia caerá sobre él.



"El mundo ya lo sabe, en Bolivia, un delincuente confeso obliga a gente humilde a bloquear y financia a una organización criminal para asesinar policías y así socapar y huir de sus delitos", le dijo Reyes Villa, en el décimo tercer día de bloqueo que afecta principalmente al departamento de Cochabamba.



"Evo Morales, ni escondiéndote en el Chapare podrás tapar el sol con un dedo, el mundo te repudia y te detesta, todos saben tu gran secreto y están enterados de tu repugnante y enfermizo gusto por las menores de edad", complementó.

La noche de este viernes, un cabildo abierto de instituciones y sectores sociales de Cochabamba declaró persona non grata a Evo Morales, por el bloqueo de carreteras y le dio al gobierno 48 horas de plazo para que solucione este conflicto.



"En todos los rincones del mundo, saben que eres un cobarde y que de humilde e indígena no tienes absolutamente nada. Muy pronto la justicia hará que pagues todos los crímenes que has cometido", cierra el mensaje de Reyes Villa.