Evo denuncia supuesto intento de detenerlo con disparos en contra de su vehículo

El expresidente Evo Morales denunció la mañana de este domingo que supuestamente intentaron aprehenderlo en un operativo realizado en el Chapare. "Hemos salvado la vida", dijo en redes sociales y medios afines.



En su cuenta de Facebook se subió un video donde se ve el parabrisas del vehículo impactado por supuestos disparos y al conductor ensangrentado, mientras que Morales hace unas llamadas y pide a los lugareños bloquear porque lo están persiguiendo.



"Así fue el intento de aprehensión que ordenó el Gobierno", dijo en redes sociales. Morales asegura que fue un operativo protagonizado por dos vagonetas en el camino de Villa Tunari, el hecho ocurrió a las 6:25 de este domingo.



"Me pidieron que me agache. He escuchado tres disparos (...) Luego hemos visto que hemos recibido 14 disparos. Hemos salvado la vida", dijo Morales. Posteriormente, en su programa en vivo en RKC indicó que sufrió un intenso de supuesto asesinato.



De momento, sólo se tiene la versión de Morales y se espera que fuentes del Gobierno se pronuncien sobre la supuesta detención que les atribuye.