Transporte pide desbloqueo "inmediato" de Cochabamba y que el Gobierno active "todos los mecanismos" de la CPE

El ejecutivo de la Federación Sindical del Autotransporte de Cochabamba, José Orellana manifestó este miércoles su rechazo a los bloqueos que ya cumplen 17 días y pidió al Gobierno el “desbloqueo inmediato de las carreteras, que no se sensibilizan por lo que está pasando Cochabamba”.

Reiteró, además, que a los bloqueadores no les interesa la situación de necesidad, y el perjuicio que se está ocasionando a los productores de flores y agrícolas, que, en general, es inmenso.

Orellana advirtió que la situación no puede esperar más. “Haciéndonos eco de todas las instituciones, creemos que finalmente si el Gobierno no asume una acción contundente, esto se puede desbordar y va a ser de responsabilidad, primero, de los bloqueadores, que están buscando enfrentamientos entre bolivianos y cochabambinos. No les vamos a dar el gusto”, enfatizó.

La Federación Sindical del Autotransporte de Cochabamba anunció que “si en estos días no se da solución para el trasporte urbano, tomarán Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“Es una determinación que lo estamos haciendo pública”, advirtieron.